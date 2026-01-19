विज्ञापन
"लाडली बहनें जूते से पिटाई करेंगी", कांग्रेस नेता बरैया पर BJP विधायक के बिगड़े बोल; जानें मामला

BJP MLA Pritam Singh Lodhi Statement: पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के बयान पर पलटवार करते समय बोल बिगड़ गए. उन्होंने कहा कि "टकला बहन-बेटियों पर ज्यादा बोलता है. प्रदेश की लाड़ली बहने उसकी जूतों से पिटाई करेंगी और भाजपा कार्यकर्ता अंडों से स्वागत करेंगे.

भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी और कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया.

MP Politics: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के बयान पर पलटवार करते हुए तीखा जुबानी हमला बोला है. उन्होंने अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए उन्हें "टकला करार दिया और कहा कि वह बहन-बेटियों के संबंध में ज्यादा बोलता है, जिसके बदले में मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनें एकजुट होकर उसकी जूते-चप्पलों से पिटाई करेंगी और हम अंडों से स्वागत करेंगे".

इतना ही नहीं, विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पिछोर से कांग्रेस के पूर्व विधायक केपी सिंह पर भी जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें भी "टकला बताया और कहा कि वो लाड़ली बहनों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है. ये दोनों बाज नहीं आ रहे हैं, इनका समय रहते मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनें बखूबी बदला लेंगी"

भाजपा महिलाओं को ऊंचाइयों पर ले जा रही 

भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि कांग्रेसी हमेशा मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें सशक्त करने की मुहिम में जुटी हुई है. मध्य प्रदेश सरकार हो या भाजपा की केंद्र सरकार, दोनों महिलाओं को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही हैं. जबकि कांग्रेस उनकी बढ़ती हुई उपलब्धियों को हजम नहीं कर पा रही है. यही वजह है कि वह आए दिन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं.  

'तो नेतागिरी धरी रह जाएगी', RD प्रजापति को लेकर बोली कांग्रेस, विवादित बयान पर भाजपा ने भी साधा निशाना

अंडों से करेंगे बैरया का स्वागत  

भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता फूल सिंह बरैया का कच्चे अंडों से स्वागत करेंगे और मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनें उन्हें चप्पलों से पीट-पीटकर उनके अभद्र व्यवहार और छोटी मानसिकता की सजा देंगी. 

गडकरी-मोहन की मौजूदगी में शिवराज ने मंत्री को टोका- डिस्टर्ब मत करो, सड़कों के गड्ढे पर भी ली चुटकी

क्या कहा था कांग्रेस विधायक बरैया ने ?

बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता और विधायक फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि "खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप करने का मन हो जाता है"  उन्होंने धर्मग्रंथों का हावाला देते हुए कहा थ कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ नहीं कर पाता, वह दलित-आदिवासी या ओबीसी वर्ग की महिला के साथ सहवास करेगा तो उसे वही फल मिलेगा जो 'तीर्थ' का मिलता है.

