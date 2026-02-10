विज्ञापन
एमपी कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, NH-719 पर सवाल पूछने पर पत्रकारों पर भड़के मंत्री कंसाना

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना की भिंड में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय हंगामे में बदल गई, जब पत्रकारों ने NH‑719 पर बढ़ते सड़क हादसों और मौतों पर सवाल पूछा. मंत्री पत्रकारों पर आलोचना की आदत का आरोप लगाते हुए भड़क गए, जिसके बाद माहौल गरमा गया और प्रेस वार्ता बीच में ही समाप्त हो गई.

एमपी कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, NH-719 पर सवाल पूछने पर पत्रकारों पर भड़के मंत्री कंसाना

Minister Kansana Press Conference Controversy: मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना की भिंड में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त विवादों में बदल गई, जब पत्रकारों ने भिंड‑ग्वालियर NH‑719 पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों पर सवाल पूछ लिया. मंत्री सवाल सुनते ही नाराज हो गए, पत्रकारों पर सरकार की आलोचना करने का आरोप लगाया और माहौल इतना गरमाया कि प्रेस वार्ता बीच में ही रुक गई. हाईवे के सिक्स‑लेन विस्तार की मांग और हादसों के आंकड़ों पर स्पष्ट जवाब न मिलने से पत्रकारों में तीखा विरोध दिखाई दिया.

बजट की बात से सड़क सुरक्षा के सवाल तक

दरअसल, भिंड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कंसाना केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए गरीबों, किसानों और विकास के हित में बता रहे थे. तभी पत्रकारों ने NH‑719 पर बढ़ते हादसों, हर साल लगभग 200‑250 मौतों और सिक्स‑लेन विस्तार को बजट में जगह न मिलने पर सवाल उठाया. इसी पर मंत्री का पारा चढ़ा और उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सरकार की आलोचना करने की आदत हो गई है.

मंत्री के बयान पर पत्रकारों ने आपत्ति जताई और साफ कहा कि सवाल पूछना आलोचना नहीं, जनता की समस्या उठाने का तरीका है. उन्होंने याद दिलाया कि NH‑719 के सिक्स‑लेन की मांग लंबे समय से चल रही है, संतों का आंदोलन हुआ है, ट्रैफिक बढ़ रहा है और दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है इसलिए जवाबदेही जरूरी है.

'जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता' 

विवाद बढ़ने पर मंत्री ने कहा कि जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता. यह टिप्पणी माहौल को और भड़का गई. पत्रकारों ने दोबारा स्पष्ट रोडमैप और समयसीमा पूछी. कब और कैसे हाईवे का विस्तार होगा, क्या बजट में कोई प्रावधान है? इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला.

मंच पर सन्नाटा और बीच में खत्म प्रेस वार्ता

तनाव बढ़ता देख मंत्री कंसाना मंच पर खामोश खड़े रहे और अंततः प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए. कार्यक्रम अचानक समाप्त होने से असहज स्थिति बन गई. उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों ने इसे गैर‑जिम्मेदाराना रवैया बताया और कहा कि जान से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशील और जवाबदेह होना चाहिए.

जिले में बढ़ता आक्रोश, तेज होती मांग

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर नाराजगी और तेज हो गई. लोगों का कहना है कि NH‑719 पर हादसों का सिलसिला थमना चाहिए और सिक्स‑लेन विस्तार पर ठोस निर्णय सामने आना चाहिए. पत्रकारों और स्थानीय नागरिकों ने अपील की कि सरकार सड़क सुरक्षा, चौड़ीकरण और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन पर तत्काल कदम उठाए, ताकि अनचाही जानें न जाएं.

