फर्जी IT अधिकारी बनकर धार में ठेकेदार के घर लाखों की लूट; घर से सोना-नकद लेकर बदमाश फरार

Fake Income Tax Officers Raid Dhar: धार जिले के बाग नगर में शुक्रवार सुबह फर्जी इनकम टैक्स (Fake Income Tax Raid in Dhar) अधिकारी बनकर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. ब्राह्मण मोहल्ले (Brahmin Mohalla Robbery) में रहने वाले एक ठेकेदार के घर में पांच अज्ञात बदमाश आयकर विभाग (Fake Income Tax Raid) की औपचारिक जांच के नाम पर घुसे और परिवार को बंधक बनाकर 50 तोला सोना (Gold Robbery), 4 लाख रुपए नकद (Cash) और तीन मोबाइल (Mobile Loot Case) लूटकर फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है.

Fake Income Tax Officers Raid Dhar: नकली छापा और लूट

आयकर विभाग की टीम बताकर घर में घुसे लुटेरे

जानकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 10 बजे की है. बाग निवासी ठेकेदार राजकुमार मालवी के घर पांच लोग पहुंचे और खुद को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लैक मनी और गोल्ड की जांच करनी है. इसी बहाने उन्होंने घर की तलाशी शुरू कर दी. राजकुमार मालवी और उनकी पत्नी कृष्णा मालवी शुरुआत में घबरा गए और विरोध नहीं कर सके. आरोपियों ने खुद को सरकारी टीम बताकर सख्ती दिखाई और परिवार को सहयोग करने के लिए कहा.

परिवार को धमकाया, अलमारी की चाबी मांगी

पीड़ित परिवार के अनुसार, बदमाशों ने पहले पति‑पत्नी को अलग‑अलग कमरों में बैठाया और फिर अलमारी की चाबी मांगी. डर के माहौल में पति‑पत्नी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आरोपी उनकी अलमारी खंगालने लगे. अलमारी से उन्हें भारी मात्रा में सोना मिला (करीब 50 तोला सोने के आभूषण), जिनमें परिवार की बेटी के शादी के गहने भी शामिल थे. इसके अलावा बदमाशों ने लगभग 4 लाख रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिए.

दंपति को कमरे में बंद किया और मौके से फरार

लूट को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने राजकुमार मालवी और उनकी पत्नी को घर के एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया. इसके बाद पांचों आरोपी आराम से घर से निकलकर फरार हो गए. कुछ देर बाद दंपति ने शोर मचाया, जिसके बाद पास-पड़ोस के लोग उनके घर पहुंचे. लोगों ने स्थिति समझते ही तुरंत बाग पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का ताला तोड़ा

सूचना मिलते ही बाग पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़कर दंपति को बाहर निकाला. पुलिस ने पीड़ितों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता, कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव और बाग थाना प्रभारी कैलाश चौहान भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

एक मोबाइल बायपास रोड पर कचरे के ढेर से मिला

जांच के दौरान लुटेरों द्वारा ले जाए गए मोबाइल फोनों में से एक मोबाइल बायपास रोड के पास कचरे के ढेर में मिला. पुलिस को संदेह है कि आरोपी फरार होते समय इसे फेंककर गए होंगे ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न हो सके. मोबाइल को जांच के लिए साइबर टीम को सौंपा गया है.

साइबर टीम बाग में तैनात, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे

धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने कहा कि घटना अत्यंत गंभीर है और इसे एक सुनियोजित लूट माना जा रहा है. मामले में तेजी लाने के लिए साइबर सेल की एक विशेष टीम बाग भेजी गई है. एसपी के अनुसार, जिले के सभी थानों को अलर्ट किया गया है और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान जल्द हो जाएगी.

पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया

फिलहाल पुलिस इसे अच्छी तरह योजना बनाकर की गई लूट मान रही है. बदमाशों ने जिस तरह खुद को सरकारी अधिकारी बताया और घर में घुसे, उससे साफ है कि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी. पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : शर्मनाक! कोचिंग में नाबालिग छात्रा से शिक्षक की अश्लील हरकत; पॉक्सो एक्ट में FIR, शिवपुरी में उबाल

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र; गोवंश संरक्षण और चिराग योजना पर BJP MLA का सरकार से तीखा सवाल, विपक्ष का हमला

यह भी पढ़ें : Vidisha Woman Murder: शादी में आई महिला की गला घोंटकर हत्या, विदिशा के निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पुल पर मिला शव

यह भी पढ़ें : OTP विवाद के बाद सतना में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत; 2 माह की मासूम बच्ची से छिनी मां; पति पर हत्या का आरोप