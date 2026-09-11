महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ के 3 बच्चों समेत 9 की मौत, 22 लोगों से भरी बोलेरो ट्रक से टकराई 

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में छत्तीसगढ़ के मजदूरों से भरी बोलेरो और ट्रक की भयानक टक्कर हो गई. दर्दनाक हादसे 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हैं. घायलों में कुछ की हालत गंभीर हैं, जिन्हें इलाज के नागपुर रेफर किया गया है.
जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा भंडारा जिले के लाखनी तहसील के पिंपलगांव के पास नागपुर–रायपुर नेशनल हाईवे पर हुआ. पुलिस के अनुसार, चालक समेत बोलेरो गाड़ी में सवार छत्तीसगढ़ के 22 लोग मजदूरी के लिए नागपुर की ओर जा रहे थे.
घायलों का नागपुर के अस्पताल में चल रहा इलाज
हादसे की सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस और स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया. सभी घायलों को उपचार के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया. हादसा इतना दर्दनाक था कि रेस्क्यू के दौरान गाड़ी को ट्रक से अलग करने के लिए JCB की मदद लेनी पड़ी.
कवर्धा से जुड़ा हादसे का कनेक्शन
हादसे में इनकी हुई मौत
- जानाबाई रामअवतार वर्मा, 50 वर्ष - एकता नगर, भोंडाडी, नागपुर
- मिनाक्षी राजकुमार वर्मा, 26 वर्ष -विचारपुर, छत्तीसगढ़
- गायत्री रूपेश उईके, 30वर्ष वर्ष- चिचोला,
- सिटी रूपेश उईके, 6 वर्ष-चिचोला
- धैर्य रूपेश उईके, 4 वर्ष - चिचोला
- सरिता विजय वर्मा, 30 वर्ष-विचारपुर, छत्तीसगढ़
- रेशा राजकुमार वर्मा, 2 वर्ष-विचारपुर
- गणेशिया अश्वंत पटेल, 22 वर्ष-बांधाटोला, कवर्धा
- राजकुमारी प्रह्लाद पटेल, 35 वर्ष -बिजा, लोहारा
ये लोग हुए घायल
- गुलाबन रेश्या वर्मा, 18 वर्ष-देवदरी नगर, नागपुर
- जगदेव उर्फ जंगू निर्मल वर्मा, 26 वर्ष-खामला, नागपुर
- सुभाष विजय वर्मा, 5 वर्ष -विचारपुर
- ललिता योगेश पटेल, 26 वर्ष -बांधाटोला, कवर्धा
- तनय योगेश पटेल, 4 वर्ष - बांधाटोला, कवर्धा
- रामप्यारी भारत पटेल, 45 वर्ष -बांधाटोला, कवर्धा
- सुख्यारी पटेल, 20 वर्ष-बांधाटोला, कवर्धा
- रमस्या पटेल, 30 वर्ष- बांधाटोला, कवर्धा
- कुमारीबाई रामधर कावरे, 20 वर्ष-बांधाटोला, कवर्धा
- मयंक योगेश पटेल, 6 वर्ष - बांधाटोला, कवर्धा
- रितेश विजय वर्मा, 3 वर्ष-विचारपुर
- मेघा राजकुमार वर्मा, 3 वर्ष-विचारपुर
- लोकेश असवन पटेल, 9 वर्ष - बांधाटोला, कवर्धा
- डॉली असवन पटेल, करीब 7 वर्ष- बांधाटोला
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