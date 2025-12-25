विज्ञापन
Abhyudaya MP Growth Summit: ग्वालियर से अमित शाह ने दी MP को 2 लाख करोड़ की सौगातें; CM मोहन ने ये कहा

Abhyudaya MP Growth Summit Gwalior: ग्वालियर में आयोजित "अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट" के अवसर पर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर निवेश एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया. इसके साथ ही "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" सुदृढ़ करने और नीतिगत बदलावों से प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के संपूर्ण प्रयासों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया.

Abhyudaya MP Growth Summit Gwalior: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Jayanti) की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' में उन्होंने हिस्सा लिया और औद्योगिक इकाइयों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ₹725 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 लाख से अधिक निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया. शाह ने इस अवसर पर ग्वालियर मेले का उद्घाटन और अटल संग्रहालय में किए गए उन्नयन कार्यों का भी लोकार्पण किया इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई नेता उपस्थित थे.

ये सौगातें मिलीं

अधिकारियों ने बताया कि ग्वालियर के विकास को नई गति मिल रही है. ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट 2025' के अंतर्गत आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर जिले के लिए सिंगल क्लिक के माध्यम से ₹254.84 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. इसके साथ ही ग्वालियर परिक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (भवन/पथ) अंतर्गत ₹361.90 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन तथा ₹288.61 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को विकास की महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान की गई."

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास की नई दिशा में अग्रसर है. क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव और निरंतर भूमिपूजन से राज्य की आर्थिक प्रगति को गति मिल रही है. साथ ही "पीएम मित्र पार्क" के माध्यम से अब प्रदेश के कपास उत्पादक किसान सीधे लाभान्वित होंगे और इससे उद्योग व रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे."

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह सम्मेलन प्रदेश सरकार के संकल्प को आगे बढ़ने वाला सिद्ध होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने और भारत को विश्व की तीसरी सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है.

ग्वालियर में आयोजित "अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट" के अवसर पर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर निवेश एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया. इसके साथ ही "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" सुदृढ़ करने और नीतिगत बदलावों से प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के संपूर्ण प्रयासों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया.

अधिकारियों ने बताया कि विजनरी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने साइबर अपराध के बढ़ते गंभीर खतरों से निपटने के लिए ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू कर देशभर में एक मिसाल कायम की है.

