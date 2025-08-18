Hindi Poem: 'अब घर का हर कोना उदास है'...रश्मि गुप्ता की सुंदर कविता जो आपके दिल को छू जाएगी

Hindi Poem: SARGAM SUR SARITA TRUST की फाउंडर रश्मि गुप्ता जो एक सिंगर के साथ-साथ कवियत्री भी हैं, जिनकी सुंदर कविताएं दिलों को छू जाती है. यूट्यूब पर उनके कई वीडियो हैं, जिसमें वह संगीत से मनोरंजन करती है. रश्मि गुप्ता को लिखने का बहुत शौक है, वह अक्सर कविताएं लिखती रहती है. उनकी सुंदर रचनाओं में से एक है, 'अब घर का हर कोना उदास है' पढ़िए उनकी सुंदर कविता.

अब घर का हर कोना उदास है,

हर जगह अब खामोशी पसरी है,

रूठने मनाने का सिलसिला

अब विराम हो चुका है,

क्योंकि अब तुम नहीं हो।,

पसंदीदा खानों का ऑर्डर

अब बंद हो चुका है ,

फ्रिज में हरी साग सब्जियां ,फलफूल

सब मुस्कुरा रहे है ,

क्योंकि अब तुम नहीं हो।

प्रभात की किरण

बिना किसी आहट के

चुपचाप प्रवेश कर जाती है ,

उठो जल्दी उठो की आवाज अब

खामोश हो चुकी है,

क्योंकि अब तुम नहीं हो।

चादरों पर सिलवटें बननी बंद हो चुकी है,

जीवन की परिभाषा

अब पूर्णतः बदल चुकी है

क्योंकि अब तुम नहीं हो।

बार-बार दौड़ दौड़ कर मां की गुहार

लगाने वाला अब कोई नहीं ,

गुस्से से बिस्तर पर पैर पटकने वाला

अब कोई नहीं,

दीवारें खामोश मूक देखती है मुझे ,

छोटी-छोटी बातों पर सवाल करती है मुझसे।

पर अब मन यह समझ चुका है,

तुम तो आकाश के परिंदे हो ,

ऊंची उड़ान भरने वाले बाज़ हो,

मैं क्यों और कैसे रोक सकती हु तुम्हें

तुम ही तो सुनहरे भारत के भविष्य हो।

