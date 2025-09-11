Ramdhari dinkar Poem: कलम, आज उनकी जय बोल... क्या पढ़ी आपने रामधारी दिनकर की ये कविता?

Ramdhari Dinkar Hindi Poem: नेशनल कवि के नाम से फेमस रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं आज भी लोगों को खूब पसंद आती है. उनकी कुछ कविताएं तो सोशल मीडिया पर वायरल रहती है. हिंदी साहित्य की दुनिया में दिनकर का अतुलनीय योगदान रहा है. हिंदी साहित्य के छात्र हों या हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले कोई व्यक्ति वे रामधारी दिनकर को पढ़ना पसंद करते हैं. इन दिनों दिनकर की एक कविता काफी पढ़ी जा रही है, जो बेहद ही कमाल की है. आप भी पढ़िए रामधारी दिनकर की फेमस कविता कलम, आज उनकी जय बोल...

कलम, आज उनकी जय बोल

जला अस्थियाँ बारी-बारी

चिटकाई जिनमें चिंगारी,

जो चढ़ गये पुण्यवेदी पर

लिए बिना गर्दन का मोल

कलम, आज उनकी जय बोल।

जो अगणित लघु दीप हमारे

तूफानों में एक किनारे,

जल-जलाकर बुझ गए किसी दिन

माँगा नहीं स्नेह मुँह खोल

कलम, आज उनकी जय बोल।

पीकर जिनकी लाल शिखाएँ

उगल रही सौ लपट दिशाएं,

जिनके सिंहनाद से सहमी

धरती रही अभी तक डोल

कलम, आज उनकी जय बोल।

अंधा चकाचौंध का मारा

क्या जाने इतिहास बेचारा,

साखी हैं उनकी महिमा के

सूर्य चन्द्र भूगोल खगोल

कलम, आज उनकी जय बोल

