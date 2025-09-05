विज्ञापन
Teacher Day Poem: टीचर डे पर खास पेशकश, जीवन में एक शिक्षक का महत्व बताती है रश्मि गुप्ता की कविता

Hindi Poem: आज यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन पर कवयित्री रश्मि गुप्ता ने लिखी है बेहद ही सुंदर कविता.

Rashmi Gupta Teacher Day 2025 Poem: एक स्टूडेंट्स के जीवन में शिक्षक की बहुत ही अहम भूमिका होती है. शिक्षक न केवल आपको ज्ञान देता है बल्कि आपको एक बेहतर इंसान और जीवन में उंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करता है. स्टूडेंट्स की सफलता के बाद एक शिक्षक को उससे ज्यादा खुशी होती है,और उन्हें गर्व होता है अपने शिक्षक होने का. आज यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन पर कवयित्री रश्मि गुप्ता ने लिखी है बेहद ही सुंदर कविता.

गर्व है कि मैं शिक्षक हूं...

गर्व है कि मैं शिक्षक हूं ,
तमस मिटाकर जीवन में प्रकाश का रंग भरती हूं,
शनै शनै पौधों को सींच, वृक्ष बनाती हूं,
संस्कार भरती हूं ,उंगली पकड़र चलना सिखाती हूं। 
गर्व है कि मैं शिक्षक हूं।

कुम्हार हूं मिट्टी के लोंदे को आकृति देती हूं,
ठोक पीट कर सांचे में डालकर प्राण भरती हूं,
पग पग पर जीवन जीने की कला सिखाती हूं, 
गर्व है कि मैं शिक्षक हूं। 

बच्चों की आंखों में चमक देख खुश हो जाती हूं,
उनमें अपना अक्स देख खिल जाती हूं, 
अपना संपूर्ण ज्ञान देकर जीवन सार्थक करती हूं, 
गर्व है कि मैं शिक्षक हूं। 

कभी दोस्त कभी भाई कभी रणभूमि में सारथी बनकर, 
तेज़ तूफानों में कश्ती संभालना उनको सिखाती हूं, हरदम साए की तरह साथ रहने का वचन देती हूं,
गर्व है कि मैं शिक्षक हूं।

मन कर्म वचन से सदा निष्ठावान रहती हूं, 
दीप से दीप जलाकर जग को रोशन करती हूं, 
और और ताल से बच्चों के जीवन में रंग भरती हूं,
गर्व है कि मैं शिक्षक हूं, 
गर्व है कि मैं शिक्षक हूं।

