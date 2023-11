दूध के साथ नमकीन चीजें बिल्कुल ना खाएं, जानिए क्या पड़ता है सेहत पर असर

- खट्टी चीजों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए. इससे आपकी पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है. वहीं, मसालेदार चीजों को भी नहीं खाना चाहिए. यह भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक बनाता है. दूध के साथ स्पाइसी चीजों का कॉम्बिनेशन हार्मोन्स को बिगाड़ देता है.

- दूध के साथ आपको आचार का भी सेवन नहीं करना चाहिए. यह बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है फूड का. इससे आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है. टमाटर और दूध को भी साथ में नहीं खाना चाहिए. क्योंकि टमाटर एसिडिक होता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है.

- इन फूड को साथ में खाने से बीपी और हार्ट की समस्या हो सकती है. इन चीजों को साथ में खाने से सोडिम और लैक्टोस का रिएक्शन होता है. जिन लोगों को पीलिया, डायरिया और पेचिश जैसी समस्या है उन्हें तो इसे पीने से बचना चाहिए.

- इसके अलावा आपको दूध में हल्दी मिलाकर पीना चाहिए. खासकर ठंड के मौसम में. इससे हाथ और पैर में झुनझुनी नहीं होती है. यह बुखार और सर्दी खांसी में बहुत आराम पहुंचाता है. तो अब से आप इन बातों को ध्यान रखते हुए दूध का सेवन करिए.

