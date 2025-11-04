एक्सीडेंट में किस सीट पर बैठने वाला बच जाता है? जानिए कौन-सी है कार की सबसे सुरक्षित सीट

विज्ञापन
Car Safest Seat: जब भी कोई किसी कार या फिर ट्रेन में सफर करता है तो मन में यही सवाल आता है कि आखिर इसमें सबसे सेफ जगह कौन सी होती है. काफी कम लोग जानते हैं कि कार में सबसे सेफ सीट कौन सी होती है.

कार की सबसे सेफ सीट

12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन एकमात्र व्यक्ति, विश्वास कुमार रमेश ही जिंदा बचे. इस प्लेन में उनकी सीट नंबर 11A था, जिस पर वो बैठे हुए थे. इस हादसे के बाद 11A को लोग सबसे सुरक्षित सीट मानने लगे. लेकिन बात जब आपकी कार की सीट की आती है तो क्या आप जानते हैं कि इसमें सबसे लकी या फिर सुरक्षित सीट कौन-सी होती है? आखिर 4 सीटर या फिर 7 सीटर गाड़ी में कहां बैठना सुरक्षित होता है? आज आपको कार की सबसे सुरक्षित के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये बात आपको खुद कार की कंपनी भी नहीं बताएगी. 

कार की सबसे सुरक्षित सीट 

कार में पीछे की बीच वाली सीट यानी रियर मीडिल सीट को सबसे सुरक्षित माना जाता है और इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें होती हैं. चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं. 

1. यह सीट कार की टक्कर के सीधे असर से दूर रहती है.

2. इस सीट पर एयरबैग्स और साइड क्रैश दोनों से बेहतर सुरक्षा मिलती है.

3. एक्सीडेंट के समय यह सीट आगे-पीछे दोनों से बैलेंस बनाए रखती है.

4. इस सीट से एयरबैग का खतरा भी नहीं होता और झटके कम लगते हैं.

इसीलिए विदेशों में भी इस रियर मीडिल सीट पर बच्चों को बिठाया जाता है. यानी अगर आपके साथ बच्चा है, तो उसकी चाइल्ड सेफ्टी सीट भी पीछे की मिडल सीट पर लगाना सबसे सही होता है. इस सीट की सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए हमेशा सीट बेल्ट पहनना जरूरी होता है, तभी यह पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है.

कार में सबसे असुरक्षित सीट (Unsafe Car Seat)

इस सबसे सुरक्षित सीट के अलावा जानिए कि आखिर कार में सबसे असुरक्षित सीट कौन-सी होती है? वो सीट होती है ड्राइवर की, क्योंकि टक्कर का पहला असर यहीं पड़ता है. इसके अलावा फ्रंट पैसेंजर सीट एयरबैग के पास होने के कारण बच्चों के लिए ये सेफ नहीं होती.

