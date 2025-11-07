महज इतने सेकेंड के लिए उड़ती है ये फ्लाइट, इतना है इस उड़ान का किराया

विज्ञापन
दुनिया की सबसे छोटी हवाई यात्रा अपने आप में अनोखी और दिलचस्प है. यह उड़ान स्कॉटलैंड के उत्तरी ओर्कनी आइलैंड्स में स्थित वेस्ट्रे (Westray) और पापा वेस्ट्रे (Papa Westray) के बीच चलती है.

World Shortest Flight: सबसे कम दूरी की फ्लाइट

हवाई यात्रा से एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश में कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है. लंबी दूरी पर जल्दी पहुंचने के लिए लोग हवाई यात्रा को ही चुनते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे छोटी हवाई यात्रा के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी. इस हवाई यात्रा का सफर सिर्फ एक मिनट से भी कम है और दूरी महज ढाई किलोमीटर. अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि एक पैसेंजर प्लेन को उड़ने में इससे ज्यादा वक्त लग जाता है. दरअसल, दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल फ्लाइट एक विदेशी फ्लाइट है, जो सिर्फ 1.7 मील की दूरी ही तय करती है. इस फ्लाइट का आधिकारिक समय 2 मिनट का है, लेकिन यह इससे भी पहले पहुंच जाती है.

दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट 

स्कॉटलैंड के उत्तरी ओर्कनी आइलैंड्स में वेस्ट्रे (Westray) और पापा वेस्ट्रे (Papa Westray) के बीच की यह हवाई यात्रा है. 2.7 किमी की दूरी की इस फ्लाइट को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में सिर्फ 47 सेकंड का समय लगता है. इस फ्लाइट में कब चढ़ते हैं और कब उतर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है.

इस उड़ान का एक खास मकसद है. यह एक तरह से सर्विस फ्लाइट है, जिसमें शिक्षक और छात्र शामिल हैं. इसके 30 फीसदी यात्री ओर्कनी आइलैंड्स काउंसिल की एजुकेशन सर्विस से जुड़े हैं. इसमें नेशनल हेल्थ सर्विस के हेल्थ वर्कर्स और मरीज भी शामिल हैं. इन सब लोगों के लिए यह उड़ान परिवहन का एक जरूरी साधन है. पापा वेस्ट्रे आइलैंड की बात करें तो इसमें 70 से ज्यादा लोग रहते हैं.

चौंका देगा 47 सेकंड की यात्रा का किराया 

इस आइलैंड पर आने वाली फ्लाइट लोगानएयर 1960 के दशक से इस रूट पर उड़ रही है. साल 2011 में एयरलाइन ने यह खास उड़ान शुरू की थी. यह गर्मियों में हफ्ते में कुछ दिनों के लिए ही उड़ान भरती है. यह फ्लाइट उन यात्रियों के लिए है, जो इस जगह का नजारा देखना चाहते हैं और एन्जॉय कर वापस चले जाते हैं. लेकिन आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि इस फ्लाइट की किराया 39 पाउंड यानी करीब 4200 रुपये है. इसमें कोई इन-फ्लाइट सर्विस नहीं है.

वेस्ट्रे और और पापा वेस्ट्रे रनवे 30 हजार पाउंड (32 करोड़ रुपये) की लागत से अपग्रेड हुआ था. दोनों रनवे 197 फीट से बढ़ाकर 1729 फीट किए गए थे, ताकि टेक ऑफ नियमों का पालन किया जा सके. यह फ्लाइट टूरिस्ट के लिए खास है. सोशल मीडिया पर इस फ्लाइट की तस्वीरें अक्सर वायरल होती है. तो क्या आप इस फ्लाइट का लुत्फ उठाना चाहेंगे?

