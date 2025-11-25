दुनिया के इस देश में फटते हैं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, जानें सबसे खतरनाक कौन सा है

World Most Dangerous Volcanoes: दुनिया में कई देशों में ज्वालामुखी है, धरती खुद को बैलेंस करने के लिए अंदर बन रहे उर्जा को बाहर निकालती है. ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर मौजूद वे खुले स्थान होते हैं, जिनसे पिघली हुई चट्टानें (लावा), राख और गैसें बाहर निकलती हैं. यह विनाशकारी होने के साथ-साथ उपजाऊ भूमि का निर्माण भी करते हैं.दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय (Active) ज्वालामुखी वाला देश इंडोनेशिया है.

130 से ज्यादा ज्वालामुखी

इंडोनेशिया में लगभग 130 से अधिक एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा हैं. इंडोनेशिया की यह स्थिति मुख्य रूप से इसके'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) पर स्थित होने के कारण है.यह प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार का एक क्षेत्र है, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और आपस में टकराती हैं. इस टकराव के कारण यहां भूवैज्ञानिक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे लगातार भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं. दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी और 90 प्रतिशत भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं.

इंडोनेशिया के ज्वालामुखियों का इतिहास बहुत भयावह रहा है. माउंट क्राकाटोआ (Krakatoa)(1883 का विनाशकारी विस्फोट) और माउंट तंबोरा (Tambora) (1815 का सबसे बड़ा और घातक विस्फोट) जैसे ज्वालामुखी यहीं स्थित हैं, जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली और वैश्विक जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डाला. इंडोनेशिया के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी मेरापी, सेमेरू, और लेवोटोलोक हैं.

दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी

किसी ज्वालामुखी को 'सबसे खतरनाक' घोषित करना गलत हो सकता है, क्योंकि खतरा उसकी विस्फोट की प्रकृति (कितना शक्तिशाली विस्फोट होगा) और आसपास की आबादी (कितने लोग प्रभावित होंगे) दोनों पर निर्भर करता है. हालांकि, खतरे के स्तर के आधार पर कुछ ज्वालामुखी का नाम सबसे आगे है.

माउंट वेसुवियस (Mount Vesuvius), इटली, इसे अक्सर दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है. यह इटली के नेपल्स शहर के पास है, जिसके आसपास 30 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं. इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि इसके विस्फोट से निकलने वाले पायरोक्लास्टिक प्रवाह (Pyroclastic Flows) बहुत तेज और खतरनाक होते हैं.

79 ईस्वी में, इसके एक भयंकर विस्फोट ने पोम्पेई (Pompeii) और हरकुलिनम शहर को पूरी तरह से राख और मलबे के नीचे दफन कर दिया था. यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो (Stratovolcano) है, जो आमतौर पर सबसे अधिक विस्फोटक होते हैं.

ये भी पढ़ें-अंतरिक्ष से दिल्ली, सिंगापुर, टोक्यो दिखते हैं सबसे चमकीले, स्पेस स्टेशन ने जारी की तस्वीरें