विज्ञापन
विशेष लिंक

World Hindi Day Quiz: हिंदी को लेकर ये बातें नहीं जानते होंगे आप, दीजिए इन 10 सवालों के जवाब

10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है. अगर आपको भी लगता है कि आप हिंदी भाषा को अच्छी तरह समझते हैं, तो इस आर्टिकल में दिए गए 10 दिलचस्प सवालों का जवाब देकर अपनी हिंदी की जानकारी को चेक करिए. देखिए आप कितनी हिंदी जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
World Hindi Day Quiz: हिंदी को लेकर ये बातें नहीं जानते होंगे आप, दीजिए इन 10 सवालों के जवाब
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था.

World Hindi Day Quiz: हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. यह इंडो-आर्यन भाषा परिवार से आती है. पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया. इसके बाद 2006 में इसे हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी से जुड़े 10 मजेदार और नॉलेज बढ़ाने वाले सवाल, जिनके जवाब शायद आप नहीं जानते होंगे.

1. राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?

(A) 14 जनवरी

(B) 14 सितंबर

(C) 10 जनवरी

(D) 26 जनवरी

जवाब: हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर, 1949 को मिला. इस दिन को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है.

2. कौन सी लिपि है, जिसमें हिंदी लिखी जाती है?

(A) देवनागरी

(B) खरोष्ठी

(C) ब्राह्मी

(D) गुजराती

जवाब: हिंदी की लिखावट देवनागरी लिपि में होती है. खरोष्ठी और ब्राह्मी प्राचीन लिपियां थीं, लेकिन आधुनिक हिंदी के लिए देवनागरी ही मानक है.

3. हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा कब मिला?

(A) 14 सितंबर, 1949

(B) 26 जनवरी, 1950

(C) 15 अगस्त, 1947

(D) 1 जनवरी, 1950

जवाब: संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए 1949 में प्रस्ताव पास हुआ. इसके बाद इसे सरकारी और प्रशासनिक कामों में भी प्राथमिकता दी गई.

4. हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है?

(A) मराठी

(B) फारसी

(C) संस्कृत

(D) गुजराती

जवाब: हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है. क्योंकि फारसी लोग 'स' का उच्चारण 'ह' करते थे. सिंध को उन्होंने हिंदी कहा और सिंध की लैंग्वेज को हिंदी. हिंदी का मूल संस्कृत में है, लेकिन नाम फारसी से आया.

5. गूगल सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब से शुरू हुई है?

(A) 2008

(B) 1989

(C) 2009

(D) 2015

जवाब: 2009 से यूजर गूगल में हिंदी में सर्च कर रहे हैं. इससे हिंदी बोलने वाले इंटरनेट यूज़र्स के लिए खोज आसान हो गई.

6. हिंदी भाषा में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा किस साल शुरू हुई थी?

(A) 1998

(B) 2017

(C) 2011

(D) 2009

जवाब: 2011 में हिंदी डोमेन नामों (वेब एड्रेस) की सुविधा शुरू हुई. इससे हिंदी वेबसाइट्स और ऑनलाइन कंटेंट बढ़ा.

7. हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन की संख्या क्या है?

(A) 12 स्वर और 20 व्यंजन

(B) 15 स्वर और 32 व्यंजन

(C) 11 स्वर और 33 व्यंजन

(D) 10 स्वर और 38 व्यंजन

जवाब: हिंदी वर्णमाला में कुल 44 अक्षर हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन शामिल हैं. यह संख्या देवनागरी लिपि पर आधारित है.

8. हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितने अक्षर होते हैं?

(A) 35

(B) 49

(C) 52

(D) 50

जवाब: स्वर और व्यंजन मिलाकर हिंदी में कुल 52 अक्षर होते हैं. इनसे शब्द और वाक्य बनाए जाते हैं.

9. यूनाइटेड नेशन में देश के किस नेता ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया?

(A) विवेकानंद

(B) अटल बिहारी वाजपेयी

(C) जवाहरलाल नेहरू

(D) महात्मा गांधी

जवाब: 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया. यहां से हिंदी वैश्विक सम्मान का प्रतीक बना.

10. हिंदी की पहली फिल्म या सिनेमा कौन सी है?

(A) आलमआरा

(B) राम तेरी गंगा मैली

(C) सोले

(D) कभी खुशी कभी गम

जवाब: 1931 में बनी हिंदी फिल्म 'आलमआरा' को हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म माना जाता है.

ये भी पढ़ें- कौन हैं IPAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन? IIT के बाद इस कंपनी में की पहली नौकरी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
World Hindi Day Quiz, Hindi Quiz 10 Questions, Hindi Knowledge Quiz, Test Your Hindi Skills
Get App for Better Experience
Install Now