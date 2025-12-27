साल 2025 में किसे मिला सबसे बड़ा सैलरी पैकेज? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

विज्ञापन
साल 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इनमें गूगल-माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के CEO नहीं, बल्कि उस शख्स का नाम है, जो दुनिया में नए-नए इनोवेशन और रिस्क लेने के लिए जाना जाता है.

साल 2025 में सबसे बड़ा सैलरी पैकेज पाने वाले शख्स एलन मस्क हैं

World Highest Salary Package 2025: क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान को एक साल में इतनी सैलरी मिल सकती है, जितनी रकम देखकर आम आदमी की आंखें खुली की खुली रह जाएं. साल 2025 में ऐसा ही एक पैकेज रिकॉर्ड बना है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इसने कॉर्पोरेट दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. यह शख्स न सुंदर पिचाई है और ना ही सत्या नडेला. तो चलिए जानते हैं कौन है वो शख्स, जिसे इस साल सबसे बड़ा सैलरी पैकैज मिला है.

2025 का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज किसे मिला

साल 2025 में सबसे बड़ा सैलरी पैकेज पाने वाले शख्स एलन मस्क हैं. दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं. टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने मस्क को करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का सैलरी पैकेज मंजूर किया है. भारतीय रुपए में देखें तो यह रकम लाखों करोड़ रुपए के आसपास बैठती है.

एलन मस्क को इतना बड़ा पैकेज कैसे मिला 

यह फैसला टेस्ला की सालाना जनरल मीटिंग में हुआ. करीब 75% शेयरहोल्डर्स ने मस्क के पक्ष में वोट दिया. मीटिंग के दौरान माहौल ऐसा था जैसे किसी बड़ी जीत का जश्न मनाया जा रहा हो. मस्क ने साफ कहा कि यह सिर्फ नया चैप्टर नहीं, बल्कि टेस्ला की पूरी नई कहानी की शुरुआत है. इस सैलरी के एवज में मस्क को 10 साल में कई बड़े टारगेट्स पूरे करने हैं. इनमें टेस्ला की मार्केट वैल्यू 1.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर करनी होगी, करीब 10 लाख सेल्फ-ड्राइविंग रोबोटैक्सी सड़कों पर उतारनी है, अगर ये टारगेट पूरे होते हैं, तभी मस्क को करोड़ों डॉलर के शेयर मिलेंगे.

सैलरी पाने में भारतीय मूल के CEO भी पीछे नहीं

जहां एलन मस्क ने दुनिया का सबसे बड़ा सैलरी ऑफर पाया, वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन जगदीप सिंह भी चर्चा में रहे. क्वांटमस्केप कंपनी के फाउंडर और CEO रह चुके जगदीप सिंह को करीब 17,500 करोड़ रुपए यानी 2.3 बिलियन डॉलर का सालाना पैकेज मिला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी हर दिन की कमाई करीब 48 करोड़ रुपए है. यह रकम कई बड़ी कंपनियों के पूरे साल के मुनाफे से भी ज्यादा है.

