दुनिया के किस देश में सूरज हरा दिखाई देता है, क्या है इसके पीछे का साइंस, जानिए यहां

Science behind green sun : सूरज आमतौर पर पीला या लाल नजर आता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां यह हरा भी दिखाई देता है, आइए जानते हैं उस देश का नाम...

ग्रीन फ्लैश तब होता है, जब सूरज सूर्योदय या सूर्यास्त के समय अपने रंग बदलता है.

Green Sun Science: अक्सर हम सूरज को पीला या लाल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य हरे रंग में भी नजर आता है. जी हां, दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां यह नजारा देखने को मिलता है. हालांकि यह महज कुछ ही सेकंड के लिए ही होता है, लेकिन इतना कमाल का होता है कि देखने वाला इसे कभी नहीं भूल पाता. वैज्ञानिक भी इस घटना को देखकर हैरान रह जाते हैं. आइए जानते हैं यह अद्भुत नजारा किस देश में देखा जा सकता है और इसके पीछे का साइंस क्या है...

किस देश में सूरज हरा दिखाई देता है

नॉर्वे के खास मौसम और वायुमंडलीय परिस्थितियों की वजह से सूरज का रंग कभी-कभी हरा नजर आता है. इसे साइंस की भाषा में 'ग्रीन फ्लैश' (Green Flash) कहा जाता है. यह घटना सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही देखने को मिलती है. यह ज्यादातर समुद्र के किनारे या दूर-दराज के साफ वातावरण वाली जगहों पर देखा जाता है. आमतौर पर इसे समुद्र के पश्चिमी किनारे या ऊंची जगहों से देखा जा सकता है. 

ग्रीन फ्लैश के पीछे का साइंस

ग्रीन फ्लैश तब होता है, जब सूरज सूर्योदय या सूर्यास्त के समय अपने रंग बदलता है. असल में सूरज की रोशनी कई रंगों से मिलकर बनी होती है. जब सूरज क्षितिज के पास होता है, तो नीला और हरा रंग अलग-अलग तरीकों से मुड़ते हैं. इस वजह से कुछ सेकंड के लिए सूरज का हरा हिस्सा साफ दिखाई देता है. यह नजारा 2-3 सेकंड के लिए ही दिखाई देता है,ऐसे में इसका दीदार करना मुश्किल होता है.

ग्रीन फ्लैश देखने के लिए क्या करना होगा
  • समुद्र के किनारे जाएं.
  • सूर्य उगने या डूबने के समय मतलब ये घटना सुबह और शाम को होती है.
  • कभी भी सीधे सूर्य को सीधे तौर पर न देखें, हमेशा सोलर ग्लासेज़ का इस्तेमाल करें.
  • यह कम समय के लिए होता है, इसलिए लगातार नजर बनाए रखें.
