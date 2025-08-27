विज्ञापन
General Knowledge Quiz: भारत से जुड़े अहम सवालों का जवाब देकर आप खुद की तैयारी का टेस्ट कर सकते हैं. इस आर्टिकल में GK से जुड़े 8 क्विज हैं, जिन्हें पढ़कर न सिर्फ आपकी दिलचस्पी, बल्कि नॉलेज भी बढ़ेगा.

क्या आप GK के मास्टर हैं? आज़माइए अपना दिमाग इन 8 ट्रिकी सवालों से
भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को आमतौर पर 'सात बहनें' और 'एक भाई' कहा जाता है.

General Knowledge Quiz: अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि भारत से जुड़े सवालों (India General Knowledge Quiz for Students) का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 आसान लेकिन ट्रिकी सवाल (Easy and Tricky India GK Questions), जिन्हें पढ़कर न सिर्फ मजा आ जाएगा बल्कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा.

1. उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल स्टेडियम हैं?

सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य यूपी में कुल 2 इंटरनेशनल स्टेडियम हैं. पहला स्टेडियम ग्रीन पार्क, कानपुर और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी इकाना लखनऊ में है.

2. सबसे पढ़ा-लिखा केंद्रशासित प्रदेश कौन-सा है?

लक्षद्वीप सबसे पढ़ा-लिखा केंद्रशासित प्रदेश है. 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां की लिट्रेसी रेट यानी साक्षरता दर 91.85% है.

3. India का फुल फॉर्म क्या है?

अपने देश India का फुल फॉर्म 'Independent National Democratic Intelligent Area' है. हिंदी में इसका मतलब 'स्वतंत्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बुद्धिमान क्षेत्र'.

4. भारत की 7 सिस्टर्स किन्हें कहते हैं?

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को आमतौर पर 'सात बहनें' और 'एक भाई' कहा जाता है. इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 'सात बहनें' और सिक्किम को उनका 'भाई' कहा जाता है. यह नाम जनवरी 1972 में त्रिपुरा के पत्रकार ज्योति प्रसाद सैकिया ने एक रेडियो कार्यक्रम में दिया था.

5. खून नदी किसे कहते हैं?

भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी को 'खून नदी' के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका पानी आंशिक रूप से लाल मिट्टी के कारण लाल हो जाता है. 

6. RBI द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट कौन सी थी?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1938 में सबसे पहले 5 रुपए का नोट जारी किया था. इस नोट पर किंग जॉर्ज VI की फोटो छपी थी.

7. गांधी जी से पहले नोटों पर किसकी तस्वीर थी?

महात्मा गांधी की तस्वीर भारत के नोट पर 1969 में आई थी. इस नोट पर बापू सेवाग्राम आश्रम के सामने बैठे हुए थे. इससे पहले ब्रिटिश किंग जॉर्ज VI की तस्वीर नोट पर थी. महात्मा गांधी का मुस्कुराता चेहरा पहली बार 1987 में नोट पर छापा गया.  

8. संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं?

भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं. इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं. ये सभी अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं.

