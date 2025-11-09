झीलों का शहर तो सुना होगा, लेकिन किसे कहते हैं झीलों का देश?

दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर प्रकृति की खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान हो जाता है. भारत से लेकर अलग-अलग देश अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं. उन खूबसूरत देशों में से एक है फिनलैंड जहां पर रहना और बसना कई लोगों का सपना होता है. यहां के लोगों को दुनिया के सबसे खुश लोगों में गिना जाता है. इस देश में कई खूबसूरत चीज हैं जिसे आप देख सकते हैं. फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है. फिनलैंड को 'लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स' (Land of Thousand Lakes), भी कहा जाता है. ये देश प्राकृतिक सुंदरता और खास कर अपनी झीलों की प्रचुरता के लिए ग्लोबव भर में फेमस है.

झीलों की असाधारण संख्या (The Sheer Number of Lakes)

फिनलैंड में 500 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्रफल वाली झीलों की संख्या 1,87,888 है. यह संख्या दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में उसकी भौगोलिक आकार के अनुपात में सबसे अधिक है. इसका मतलब है कि फिनलैंड में लगभग हर 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में एक बड़ी झील मौजूद है. फिनलैंड का लगभग 10 प्रतिशत भूभाग झीलों, तालाबों और नदियों से ढका हुआ है.

यहां का पर्यटन काफी फेमस है

फिनलैंड को 'झीलों का देश' की उपाधि अब फिनलैंड की राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है. फिनिश लोग अपनी झीलों को बहुत महत्व देते हैं. ये झीलें फिनलैंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती हैं, खासकर गर्मियों में, जहां लोग नौका विहार (Boating), मछली पकड़ना और कयाकिंग जैसी जल-गतिविधियों को करते हैं. झीलों के किनारे बने 'कॉटटेज' या समर हाउसेज (Summer Houses) फिनिश जीवन शैली का एक जरूरी हिस्सा है. फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा (Saimaa) है, जो यूरोप की चौथी सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील भी है. यह अपने साइमा रिंग्ड सील के लिए भी फेमस है.

