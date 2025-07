विदेशी महिला ने उठाया कश्मीर की खूबसूरती बचाने का बीड़ा, 5 साल से रोज साफ कर रही डल झील

Viral Dal Lake video: डल झील की खूबसूरती को बचाने का संकल्प लिए 69 साल की डच महिला एलिस ह्यूबर्टिना स्पैंडरमैन (Ellis Hubertina Spaanderman) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. लोग उन्हें प्यार से 'मदर ऑफ डल' कहने लगे हैं. हाल ही में एक वायरल वीडियो में वह झील से प्लास्टिक बैग्स और बोतलें निकालते हुए दिखाई दीं, जिसे देख लाखों लोगों का दिल पसीज गया. एलिस का कश्मीर से रिश्ता 25 साल पहले शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार घाटी की यात्रा की. इसकी प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने 5 साल पहले कश्मीर को ही अपना स्थायी घर बना लिया, तभी से उन्होंने डल झील की सफाई और संरक्षण को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया है.

Kudos to Dutch national Ellis Hubertina Spaanderman for her selfless efforts in cleaning Srinagar's Dal Lake for past 5 years. This dedication serves as an inspiration to preserve Kashmir's natural beauty. Let's join hands to keep our paradise clean & pristine. @ddprsrinagar pic.twitter.com/YINLbm3X1z