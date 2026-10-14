प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है, जानें CJP नेताओं को क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार

कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने इस बार हिरासत में नहीं लिया है, बल्कि उन्हें प्रिवेंटिव अरेस्ट पर रखा गया है. इसमें सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे जैसे नाम शामिल हैं. तीनों को जंतर-मंतर में बिना इजाजत घुसने के आरोप में प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है. इसके बाद सभी को पांच दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अरेस्ट और प्रिवेंटिव अरेस्ट में क्या अंतर होता है और ये गिरफ्तारी से कितना अलग है.

क्या होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट?

गिरफ्तारी के बाद किसी भी शख्स को कोर्ट में पेश करना होता है और कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में भेजता है. हालांकि प्रिवेंटिव अरेस्ट में बिना किसी कोर्ट या फिर ट्रायल के किसी भी शख्स को तीन महीने तक जेल में रखा जा सकता है. इसका मकसद किसी भी बड़े अपराध या फिर प्रदर्शन को रोकना हो सकता है. इसमें किसी भी शख्स को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे वो आने वाले दिनों में वो काम नहीं कर पाए, जो वो चाहता है. पुलिस इसे एहतियाती कदम बताती है.