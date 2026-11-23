Aisi Lyaai Chundadi Song: हरियाणवी लोकगीतों में सास-बहू की नोकझोंक और मायके की यादों का अपना खास रंग होता है. सपना चौधरी का गाना 'ऐसी ल्याई चुंदड़ी' इसी पारंपरिक अंदाज को नए रंग में पेश करता है. रुचिका जांगीड़ की आवाज और सपना चौधरी के देसी अंदाज से सजा यह गाना एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. गाने में सास पूछती है कि बहू अपने पीहर से क्या लेकर आई, तो बहू चुनरी दिखाकर जवाब देती है. इसका कनेक्शन हरियाणा के लोकगीत से है कि बहू पीहर (मायके) से सास के लिए चुनरी लेकर आई है. हम बात कर रहे हैं सासु बोली बहुअड़ तै तू के ल्याई सै पीहर तै लोकगीत की, जिसे नए वर्जन में दो साल पहले सपना चौधरी ने पेश किया था.

सपना चौधरी का हरियाणवी गाना

दरअसल, दो साल पहले यानी 2024 में सपना चौधरी का गाना ऐसी ल्याई चुंदड़ी रिलीज हुआ था, जिसे सपना चौधरी पर फिल्माया गया था. जबकि सिंगर रुचिका जांगीड़ थीं. वहीं लिरिक्स राकेश मजारिया ने लिखे थे, जो इस प्रकार थे...

मेरी सासू बोली आज मेरे ते के लाई से पीहर से

मैने सारी खोल बतायो क्या लाई हूं पीहर से

मैं ऐसे ल्याई चूंदड़ी...

मैं ऐसे ल्याई चूंदड़ी...

इस गाने का मतलब है कि मेरी सास ने मुझसे पूछा कि मायके से क्या लाई है, जिस पर सपना कहती हैं मैं ऐसी चुनरी लेकर आई हूं. वहीं वह अपनी चुनरी दिखाती नजर आती हैं. गाने में सास बहू की नोकझोंक से लेकर प्यार दिखाया गया है.

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हरियाणवी गाने का लोक गीत कनेक्शन

यह गाना इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि 'तू के ल्याई सै पीहर तै' एक हरियाणवी लोक संस्कृति का एक बेहद लोकप्रिय गीत है. मूल रूप से यह कोई गाना नहीं बल्कि हरियाणा के पारंपरिक लोकगीतों में आने वाला गीत है, जिसे वर्षों से शादी-ब्याह, तीज-त्योहार और पारिवारिक आयोजनों में गाया जाता रहा है. लेकिन सपना चौधरी ने इस गाने को नए अंदाज में पेश किया था, जो लोगों को काफी पसंद आया था. गीत में पति, सास या परिवार के अन्य सदस्य नई बहू से मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि वह अपने पीहर से क्या-क्या सामान लेकर आई है.

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