क्या होता है इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस? जो गोवा नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ हो सकता है जारी

Interpol Blue Corner Notice: गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के मामले में अब इसके मालिकों यानी लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी है. इस अग्निकांड के कुछ ही घंटे बाद दोनों मालिक विदेश भाग गए, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है. बताया जा रहा है कि क्लब के मालिकों के खिलाफ जल्द ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है. ऐसा होने के बाद उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है. आइए जानते हैं कि ये ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है और इससे कैसे अपराधी पकड़े जाते हैं.

क्या होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस?

जब भी कोई अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो उसके खिलाफ इस तरह के नोटिस जारी होते हैं. इंटरपोल की तरफ से ऐसे कई नोटिस जारी किए जाते हैं, जिनका मकसद अलग-अलग होता है. ब्लू कॉर्नर नोटिस की बात करें तो इसका मकसद किसी अपराधी की पहचान, लोकेशन और एक्टिविटीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करवाना होता है. इंटरपोल अपने सदस्य देशों से ऐसे नोटिस से आंतरिक जानकारी मांगते हैं. इसमें उस देश का इंटरपोल और बाकी एजेंसियां मदद करती हैं. इस नोटिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और अपराधी से जुड़ी हर जानकारी इंटरपोल से साझा करनी होती है.

घर पर BOSS का फोन नहीं उठाने वाला नियम इन देशों में है लागू, पहली बार ये देश लाया कानून

क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस

ब्लू कॉर्नर नोटिस के अलावा इंटरपोल ऐसे अपराधिओं के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करती है. इस नोटिस से अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जाती है. इसके बाद तुरंत प्रत्यपर्ण का प्रोसेस शुरू होता है. आमतौर पर सबसे पहले रेड कॉर्नर नोटिस ही जारी किया जाता है, जिससे तमाम देशों के एयरपोर्ट और बाकी जगहों पर सुरक्षाबलों को अलर्ट किया जाता है.

क्या है इंटरपोल?

इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को ही इंटरपोल कहा जाता है, ये सरकार के तहत काम करने वाली एक एजेंसी होती है. इस एजेंसी का काम दुनियाभर में क्राइम को कम करना और अपराधियों पर नजर रखना होता है. किसी दूसरे देश से भागकर आए अपराधियों की धर-पकड़ यही एजेंसी करती है. इसके अलावा राज्य सरकारों की अपील के बाद अलग-अलग अपराधियों के लिए रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ब्लू नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस और इंटरपोल-UNSC स्पेशल नोटिस जारी किए जाते हैं.

25 लोगों की जलकर मौत

गोवा के अरपोरा में 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब में अचानक लगी भीषण आग की चपेट में कई लोग आए थे, जिनमें से 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में मारे जाने वाले ज्यादातर स्टाफ के लोग थे. इस हादसे के बाद नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड के फुकेट भाग गए. हालांकि अब उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा हो सकता है.