विज्ञापन

घर पर BOSS का फोन नहीं उठाने वाला नियम इन देशों में है लागू, पहली बार ये देश लाया कानून

Right To Disconnect Bill: लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया, जिसमें कर्मचारियों को ये आजादी दी जाएगी कि वो ऑफिस खत्म होने के बाद अपने बॉस का फोन उठाएं या नहीं.

Read Time: 3 mins
Share
घर पर BOSS का फोन नहीं उठाने वाला नियम इन देशों में है लागू, पहली बार ये देश लाया कानून
Right To Disconnect Bill: भारत में आ सकता है कानून

Right To Disconnect Bill: संसद में हाल ही में एक बिल पेश किया गया है, जो दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का हक देता है. स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया में काम से खुद को अलग कर पाना आज के समय में काफी मुश्किल हो गया है. अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उन्हें दफ्तर से घर जाने के बाद भी काम करना पड़ता है या सीनियर के फोन और मेल का रिस्पांस देना पड़ता है. ऐसे में लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने यह बिल पेश किया है. हालांकि, दुनिया के कई देशों में पहले से ही यह नियम लागू है. 

25 देशों में लागू है नियम

दुनिया के कम से कम 25 देशों में अब कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट नियम लागू है. यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया-पैसिफिक और अफ्रीका के कुछ देशों ने ऐसे कानून बनाए हैं, जो कंपनी के स्टाफ को ऑफिस से पहले और बाद के समय की सीमाओं का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं. कुछ देशों में ये नियम सभी एम्प्लॉई पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ देशों में ये टेलीवर्कर, रिमोट वर्कर, घर से काम करने वाले या डिजिटल नोमैड्स के लिए खास हैं.

पहली बार फ्रांस में आया कानून

फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है, जहां कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट का हक मिला. फ्रांस में 2017 में इस कानून को अपनाया गया. इसके अलावा बेल्जियम में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी से लिखित डिस्कनेक्शन पॉलिसी बनाने को कहा गया. बेल्जियम ने इसे 2022 से लागू किया. इटली ने 2017 में स्मार्ट-वर्किंग अरेंजमेंट के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट कानून बनाया. इसके तहत सभी रिमोट-वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में आराम और डिजिटल डिस्कनेक्शन सुनिश्चित करने के तरीके बताने जरूरी थे.

हफ्ते में कितने घंटे काम कर सकते हैं पायलट? जानें क्या हैं DGCA के नियम

स्पेन ने 2018 और 2020 के बीच इसे लागू किया. पुर्तगाल में इसे 2021 में लागू किया गया, जो सबसे सख्त नेशनल कानूनों में से एक है. इसके अलावा, ग्रीस के 2021 के कानूनों ने टेलीवर्कर्स को ऑफिस के बाद के घंटों और छुट्टियों के दौरान डिस्कनेक्ट करने का अधिकार दिया.
फिर लक्जमबर्ग ने 2023 में इंटरनल या बारगेन्ड डिस्कनेक्शन नियम लागू किया. स्लोवाकिया ने 2021 में टेलीवर्कर्स को ऑफिस के बाद डिजिटल कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए अपने लेबर कोड में बदलाव किया. इसके अलावा, क्रोएशिया ने 2023 में राइट-टू-डिस्कनेक्ट नियम जोड़े.

देशों में अलग-अलग नियम

स्लोवेनिया ने 2024 में आराम, बीमारी और छुट्टियों के दौरान डिस्कनेक्ट करने के अधिकार के लिए कानून बनाया. फिनलैंड और नीदरलैंड्स के बीच बाध्यकारी प्रभाव अनुबंध हैं जिनमें रिमोट वर्कर्स के लिए डिस्कनेक्शन प्रोटेक्शन शामिल हैं. जर्मनी पब्लिक सेक्टर और कुछ इंडस्ट्रीज में कानूनी रूप से लागू होने वाले डिस्कनेक्शन नियमों के साथ बाइंडिंग नियम लागू करता है.

लैटिन अमेरिका: अर्जेंटीना में 2021, चिली में 2023, और मेक्सिको के संघीय श्रमिक कानून में 2021 में इसे जोड़ा गया. इसके अलावा, ब्राजील में 2022, कोलंबिया में 2021, पेरू में 2023, ऑस्ट्रेलिया में 2024, फिलीपींस में 2018, कजाकिस्तान, थाईलैंड में 2023, केन्या में 2022 और मोजाम्बिक में 2022 में राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित कानून लाए गए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Right To Disconnect Bill, Right To Disconnect Bill 2025, Right To Disconnect Rule In World, First Country Right To Disconnect
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com