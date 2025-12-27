सलमान खान के पनवेल वाले फार्महाउस की कीमत कितनी है? जानकर उड़ जाएंगे होश

एक्टर सलमान खान शनिवार को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. अभिनेता ने अपने पनवेल स्थित फार्महाउस पर जन्मदिन के मौके पर एक पार्टी भी रखी है. जिसमें फिल्मी जगत से जुड़े कई सारे जानेमाने चेहरे शामिल होने वाले हैं. सलमान खान अपना अधिकतर समय पनवेल फार्महाउस में ही बिताते हैं. सलमान का फार्महाउस काफी बड़ा होने के साथ-साथ बेहद सुंदर भी है. इसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है.

150 एकड़ में फैला फार्महाउस

सलमान खान का ये शानदार फार्महाउस मुंबई से करीब 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है. मुंबई से पनवेल एक घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं. यही वजह है कि सलमान खान अपनी अधिकतर पार्टियां पनवेल फार्महाउस पर ही आयोजित करते हैं और बॉलीवुड के लोग भी इन पार्टियों में जरूर शामिल होते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान का फार्महाउस 150 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी कीमत 80 से 100 करोड़ रुपये की है.

फार्महाउस में सलमान खान ने एक बड़ा जिम भी बनाया है. साथ ही यहां पर कई सार घोड़े भी रखें हैं और होर्स राइडिंग भी करते हैं. सलमान खान को खेती करना भी काफी पसंद है. इसलिए जब भी वो अपने आलीशान फार्महाउस जाते हैं तो खेती भी किया करते हैं.

सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ. उनके पिता सलीम खान मशहूर स्क्रिप्ट राइटर हैं. सलमान ने 1988 में 'बीवी हो तो ऐसी' से अपने करियर की शुरुआत की थी.लेकिन पहचान उन्हें 1989 में आई 'मैंने प्यार किया' से मिली थी. इस फिल्म ने सलमान को सुपरस्टार बना दिया था.