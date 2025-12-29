विज्ञापन

मेहमानों के लिए सर्व की ड्रिंक, भांजी आयत के साथ मस्ती, सलमान खान ने ऐसे मनाया जन्मदिन, अहान पांडे की मम्मी ने शेयर की वीडियो

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने शनिवार, 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया. एक्टर ने अपने पनवेल फार्महाउस पर एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी दी, जिसमें करिश्मा कपूर, संजय दत्त, एपी ढिल्लों और कई अन्य सेलेब्रिटीज़ शामिल हुए.

सलमान खान ने ऐसे मनाया जन्मदिन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने शनिवार, 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया. एक्टर ने अपने पनवेल फार्महाउस पर एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी दी, जिसमें करिश्मा कपूर, संजय दत्त, एपी ढिल्लों और कई अन्य सेलेब्रिटीज़ शामिल हुए. इस शानदार सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आए. एक क्लिप में सुपरस्टार मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व करते हुए दिखे, जबकि दूसरे में उनका मज़ाकिया अंदाज़ दिखा. जब वह खुशी-खुशी मामा की ड्यूटी निभा रहे थे.

डीन पांडे जो सलमान खान के जन्मदिन के जश्न का भी हिस्सा थीं. उन्होंने पार्टी की झलकियां शेयर कीं. तस्वीरों से पता चला कि सलमान ने बच्चों के लिए एक अलग प्ले ज़ोन बनाया था, जिसमें झूले और कार्टून कैरेक्टर के कपड़े पहने एंटरटेनर थे ताकि छोटे बच्चों को व्यस्त रखा जा सके. एक और वीडियो जो ऑनलाइन सामने आया, उसमें सलमान अपनी भतीजी आयत के साथ फेरिस व्हील की सवारी करके मामा की ड्यूटी निभाते दिखे. एक्टर पूरी तरह से एन्जॉय करते हुए दिखे, बच्चे की तरह हंस रहे थे और पूरी राइड के दौरान आयत को हंसा रहे थे.

बर्थडे पार्टी का एक और क्लिप सामने आया, जिसमें सलमान बार के पीछे मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व करते दिखे. उनकी बहन अर्पिता खान और दूसरे मेहमान डांस फ्लोर पर डांस करते दिखे. इस मौके पर सलमान ने कैज़ुअल लुक अपनाया, उन्होंने नीली टी-शर्ट के साथ ब्लैक डेनिम पहनी थी. उन्होंने अपने फार्महाउस के बाहर मौजूद पैपराज़ी के साथ भी अपना जन्मदिन मनाया.

