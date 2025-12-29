विज्ञापन

सलमान खान ने अपने हाथों से बनाकर परोसा रितेश देशमुख को लिए 'भाऊ की भेल', पत्नी जेनेलिया ने शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन मनाया. सलमान ने अपने कुकिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए "भाऊ की भेल" का एक स्वादिष्ट प्लेट बनाया.

Read Time: 1 min
Share
सलमान खान ने अपने हाथों से बनाकर परोसा रितेश देशमुख को लिए 'भाऊ की भेल', पत्नी जेनेलिया ने शेयर किया वीडियो
सलमान खान ने अपने हाथों से बनाकर परोसा रितेश देशमुख को लिए भाऊ की भेल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन मनाया. सलमान ने अपने कुकिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए "भाऊ की भेल" का एक स्वादिष्ट प्लेट बनाया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान रितेश देशमुख के लिए प्लेट बना रहे हैं.  सोमवार को एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सुपरस्टार को भेल बनाने के लिए अलग-अलग स्ट्रीट फूड की चीज़ों को मिलाते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "@beingsalmankhan जैसा कोई नहीं है, वह आपको घर जैसा महसूस कराने और आपको खास महसूस कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं. इस बार उन्होंने बिल्कुल स्वादिष्ट 'भाऊ की भेल' परोसी. हम आपसे प्यार करते हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Genelia Deshmukh, Salman Khan, Salman Khan News, Salman Khan Birthday 2025, Salman Khan Birthday Bash
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com