किस रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे पीएम मोदी? नहीं जानते होंगे आप

PM Modi Birthday: देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का आज जन्मदिन है. पीएम का जन्मदिन पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है. इस खास मौके पर उन्हें दुनिया भर से जन्मदिन की बधाईयां आ रही है. हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी का ताल्लुक गुजरात से है. उनका बचपन संघर्षों से बिता था. उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय तक बेचा था. आज भी गुजरात पीएम मोदी के बहुत करीब है. क्योंकि वे यहां के रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे. इस बात का जिक्र वह खुद कई भाषणों में कर चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पिता के साथ वह किस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे. आज कैसा दिखता है वही रेलवे स्टेशन.

गुजरात के मेहसाणा जिले में है वडनगर रेलवे स्टेशन

गुजरात का एक जिला मेहसाणा, वहीं पर स्थित है वडनगर रेलवे स्टेशन. ये स्टेशन मेहसाणा-तरंगा हिल लाइन, एक ब्रांच रेलवे लाइन पर है. ये रेलवे स्टेशन यह अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पड़ता है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वडनगर रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के पिता दामोदरदास मोदी की चाय की दुकान थी. बचपन के दिनों में पीएम मोदी स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे. आज भी वह टी-स्टॉल रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जिसे रेनोवेट करके एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है.

उनके लिए ये रेलवे स्टेशन इतना खास है कि उन्होंने साल 2021 में वडनगर रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया गया था. जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने खुद डिजिटली किया था, क्योंकि उस समय देश में कोरोना का समय चल रहा था.

वडनगर रेलवे स्टेशन की खासियत

वडनगर रेलवे स्टेशन पर 425 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्म हैं. दोनों यात्री प्लेटफॉर्मों को जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं. अच्छा कैफ और यात्रियों के लिए बढ़िया एसी वेटिंग रूम की भी सुविधा है. स्टेशन पर पानी पीने की सुविधा और दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप, शौचालय और पानी की सुविधा और रेलवे टिकट बुकिंग सुविधाएं दी गई हैं. यात्रियों की सुविधा का पूरी ख्याल रखा गया है. ये रेलवे स्टेशन देखने में भी बेहद ही खूबसूरत है.

