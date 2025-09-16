यमराज को भी धोखा दे देती है दुनिया की ये सबसे सुरक्षित कार, ऐसे बच जाते हैं अंदर बैठे लोग

Most Safest Car:अगर आप फैमिली पर्सन हैं एक कार खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए कार के सेफ्टी फीचर सबसे ज्यादा जरूरी होंगे. भले कार का कलर थोड़ा 19-20 भी चलेगा लेकिन गाड़ी में सफ्टी फीचर अच्छे होने चाहिए. हाल ही में दिल्ली में BMW कार दुर्घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है.BMW कार दुनिया की लक्जरी गाड़ियों में से एक है, ऐसे में इन मंहगी गाड़ियों से दुर्घटना होती हैं तो सवाल सेफ्टी फीचर पर उठने लगते हैं. ऐसे में गाड़ियों की सेफ्टी फिचर को लेकर ख्यान रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है.

जब गाड़ियों में सेफ्टी फिचर की बात आती है तो Volvo XC90 का नाम सबसे पहले आता है. इस कार को बनानी वाली कंपनी भी इस मॉडल को ‘Safest Car in the World' मानती है. लेकिन इस कार में ऐसी क्या सेफ्टी फिचर है? आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे, क्या इसमें एक्सीडेंट नहीं होता है? चलिए जानते हैं डिटेल्स में आखिर क्यों इस कार को सबसे सुरक्षित गाड़ी का तमगा मिला है.

दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ी

एक सर्वे में मिली रिपोर्ट में इस गाड़ी को सेफ्टी के मामले में खूब वाहवाही मिली है. साल 2018 में ब्रिटेन के Thatcham Research ग्रुप ने कारों की सेफ़्टी का सर्वे किया गया था, जिसमें साल 2004 से 2017 तक की कई गाड़ियों को शामिल किया गया था. इस सर्वे का लक्ष्य ये जानना था कि कौन सी गाड़ियों से सबसे कम एक्सीडेंट हुए हैं. 13 साल में अबतक Volvo XC90 चला रहे ड्राइवर और उसमें बैठी सवारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है मौत तो दूर की बात है. हालांकि कार के एक्सीडेंट के केस सामने आ चुके हैं. जो बिल्कुल माइनर थे.

Volvo XC90 Price In India

इस सर्वे में Honda Jazz और Toyota Avensis जैसी कारें भी बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ लिस्ट में शामिल थीं. लेकिन Volvo XC90 सबसे टॉप पर था. वोल्वो XC90 भारत में लॉन्च हो गई है, यह एक ही फुल-लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है जिसकी कीमत 1.03 करोड़ रुपये है.

Volvo XC90 कार में कौन से सेफ्टी फीचर हैं

कार में तमाम फीचर और स्टैंडर्ड मौजूद हैं, जैसे 7 Airbags जो फ्रन्ट से लेकर साइड से और कोहनी तक को बचाने में मदद करते हैं. Forward Collision Warning, जिसके चलते अगर गाड़ी के सामने कुछ आ गया तो वॉर्निंग मिलेगी. Automatic Emergency Braking के कारण अगर कोई गड़बड़ हुई तो गाड़ी अपने आप रुक जाती है. कार को (Euro NCAP) में 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है.

इन कंपनियो ने भी दिया है सेफ्टी का ठप्पा

Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ने भी Volvo XC90 कार को सेफ़्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड का तमगा दिया है. इसके बाद कंपनी ने इस गाड़ी को 'दुनिया की सबसे सुरक्षित कार' के नाम के साथ बेचना शुरू कर दिया.

इन बातों पर भी गौर करें

Volvo XC90 कार दुनिया की भले ही सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं की कार से एक्सीडेंट नहीं होते हैं या फिर गाड़ी में कुछ खराबी नहीं आएगी. ब्रिटेन और अमेरिका के देशों में सड़कें भी अच्छी और भीड़ भी कम होती है. वहां ट्रैफिक नियम फॉलो किए जाते हैं. ये भी एक वजह है कम और खतरनाक दुर्घटनाओं की. लेकिन लापवाही से गाड़ी चलाने पर कुछ ही हो सकता है इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती.

केस स्टडी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिनों पहले दिल्ली हरियाणा हाईवे पर एक और Volvo XC90 बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुई. लेकिन यहां भी कार में बैठे चारों लोग जिंदा बच गए.

