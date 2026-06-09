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पाव भाजी को इंग्लिश में क्‍या कहते हैं, लोग कभी पूछते ही नहीं

Pav bhaji ki english me kya bolte hain: पाव भाजी को लोग खाते तो बड़े चाव से हैं पर क्‍या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में पाव भाजी को क्‍या कहते हैं. 

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पाव भाजी को इंग्लिश में क्‍या कहते हैं, लोग कभी पूछते ही नहीं

Pav bhaji ko english me kya bolte hain: पाव भाजी ऐसा स्‍ट्रीट फूड है, जिसे हर कोई पसंद करता है. खासतौर पर मुंबई में यह काफी फेमस है. अब तो इसे देश के हर कोने मेंं खाया जाता है. पाव भाजी को लोग खाते तो बड़े चाव से हैं पर क्‍या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में पाव भाजी को क्‍या कहते हैं. 

क्या होता है पाव भाजी

पाव भाजी एक स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन होता है, जिसमें कई तरह की सब्जियों को उबालकर और मैश करके मसालों के साथ पकाया जाता है. इसे मक्खन में सेंके गए नरम ब्रेड रोल यानी पाव के साथ परोसा जाता है. यह डिश मुंबई की पहचान मानी जाती है.   

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पाव भाजी का इतिहास

पाव भाजी की शुरुआत 19वीं सदी में मुंबई के टेक्सटाइल मिल मजदूरों के लिए एक जल्दी तैयार होने वाले पौष्टिक भोजन के रूप में हुई थी. समय के साथ यह स्ट्रीट फूड इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भारत के लगभग हर शहर में आसानी से मिल जाता है. देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी इसे बड़े चाव के साथ खाया जाता है. 

पाव भाजी को अंग्रेजी में क्‍या कहते हैं  

पाव भाजी का शाब्दिक अंग्रेजी अनुवाद किया जाए तो ये होता है- Bread Rolls with Spiced Mashed Vegetable Curry या Buttered Bread Rolls with Mashed Vegetable Curry. इसमें पाव का मतलब ब्रेड रोल (Bread Roll) और Bhaji का मतलब मसालेदार सब्जियों से बनी करी या सब्जी होता है.   

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हालांकि विदेश में भी इस डिश को Pav Bhaji नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इसका कोई एक सटीक अंग्रेजी नाम नहीं है.   

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