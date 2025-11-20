विज्ञापन
नीतीश कुमार 10वीं बार बने बिहार के सीएम, जानें कितने गुना बढ़ जाएगी पेंशन

Nitish Kumar Pension: नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं. इससे पहले वो कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं. ऐसे में सवाल है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी?

नीतीश कुमार 10वीं बार बने बिहार के सीएम, जानें कितने गुना बढ़ जाएगी पेंशन
नीतीश कुमार को कितनी मिलेगी पेंशन

बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बन चुके हैं. नीतीश ने 10वीं बार ये कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ ली और अब फिर से बिहार की सत्ता चलाने के लिए तैयार हैं. इस उम्र में भी खुद को प्रासंगिक रखने वाले नीतीश को लेकर लोगों के बीच भी काफी दिलचस्पी है, कोई उनकी सैलरी जानना चाहता है तो किसी को उनकी राजनीतिक प्रोफाइल में दिलचस्पी है. आज हम आपको नीतीश कुमार की पेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं. जब भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से रिटायर होंगे, उन्हें लाखों रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे. खास बात ये है कि जितनी उन्हें सैलरी मिल रही है, उनकी पेंशन उससे भी ज्यादा हो सकती है. 

10 बार सीएम बनने का क्या फायदा?

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं, लेकिन उन्हें इसका फायदा पेंशन में नहीं मिलने वाला है. मुख्यमंत्री के पद के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है, बल्कि नेताओं को उनकी विधायकी या फिर सांसदी की पेंशन मिलती है. यानी जितनी बार नीतीश कुमार विधायक रहे हैं या सांसद चुने गए हैं, उनकी पेंशन उतनी ज्यादा होगी. 

नीतीश कुमार कितने पढ़े-लिखे हैं? जानें बिहार के सीएम को कितनी मिलती है सैलरी

क्या है पेंशन का पूरा गणित

नीतीश कुमार लंबे वक्त तक सांसद रहे, जिसके लिए कम से कम पेंशन 31 हजार रुपये है, जो हर महीने 2500 रुपये के हिसाब से बढ़ती है. इस हिसाब से नीतीश की सांसदी की पेंशन करीब 65 हजार रुपये से ज्यादा होती है. वहीं नीतीश कुमार 2005 से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और सीएम के पद पर काबिज हैं. बिना चुनाव लड़े नीतीश कुमार विधान परिषद (MLC) के रास्ते सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और अब तक ये परंपरा उन्होंने जारी रखी है. 

कितनी मिलेगी पेंशन?

कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने करीब 40 सालों तक विधायक या एमएलसी के तौर पर काम किया है, ऐसे में उनकी पेंशन में भी कई गुना इजाफा हो गया है. बिहार में विधायक की न्यूनतम पेंशन 45 हजार है, जो चार हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है. ऐसे में नीतीश की पेंशन आज दो लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकती है. इसमें सांसदी वाली पेंशन भी मिला दें तो ये करीब ढ़ाई लाख रुपये तक हो जाती है. 

कितनी है नीतीश की सैलरी?

बिहार के सीएम रहते हुए नीतीश कुमार को अच्छी सैलरी भी मिलती है. उन्हें हर महीने करीब दो लाख 15 हजार रुपये की सैलरी मिलती है, इसके अलावा बाकी तमाम तरह की सुविधाएं भी हैं. यानी नीतीश अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो उन्हें उनकी मौजूदा सैलरी से ज्यादा पेंशन मिल सकती है. 

