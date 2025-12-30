विज्ञापन
न्यू ईयर पार्टी में खाली सूटकेस लेकर आते हैं लोग, जानें क्या है इसके पीछे की वजह

New Year Empty Suitcase Travel Tradition: दुनिया में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का तरीका अलग-अलग है. कहीं अंगूर खाने की परंपरा है, तो कहीं कपल एक-दूसरे को किस करते हैं. कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां न्यू ईयर की पार्टी में लोग खाली सूटकेस लेकर आते हैं.

न्यू ईयर पार्टी में खाली सूटकेस लेकर आते हैं लोग, जानें क्या है इसके पीछे की वजह
New Year 2026: सूटकेस लेकर दौड़ते हैं लोग

New Year Empty Suitcase Travel Tradition: न्यू ईयर सेलिब्रेशन बस शुरू होने वाला है. कुछ घंटे बाद 2026 की शुरुआत हो जाएगी. हर साल जब 31 दिसंबर की रात आती है और घड़ी के कांटे 12 बजते हैं, दुनियाभर में नए साल का जश्न मनाया जाता है. कोई टोस्ट करता है, कोई नए रिवॉल्यूशंस बनाता है और कुछ लोग खाली सूटकेस लेकर दौड़ लगाते हैं. सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह एक ऐसी परंपरा है, जो दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत खास अंदाज में मनाई जाती है. जानिए न्यू ईयर पार्टी में खाली सूटकेस लेकर आने के पीछे क्या वजह होती है. 

क्यों लोग न्यू ईयर पर खाली सूटकेस लेकर दौड़ते हैं

लैटिन अमेरिकी देशों में यह मान्यता है कि नया साल नए अवसरों की शुरुआत लाता है. खासकर सफर और नए एक्सपीरिएंस के लिए यह खास होता है. इसलिए जो लोग ज्यादा घूमना पसंद करते हैं या नई-नई जगहों पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं. वे न्यू ईयर पर खाली सूटकेस लेकर बाहर निकलते हैं और थोड़ी दूरी तक दौड़ते हैं. खाली सूटकेस का मतलब नई जगहों के लिए जगह तैयार रखना होता है. यह सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक तरह का संकल्प है. जैसे आप कहते हैं, 'मैं इस साल दुनिया घूमना चाहता हूं.' वैसे ही यह रिवाज आपको मेंटली तैयार करता है. दौड़ना बताता है कि आप एक्टिव हैं, सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे.

कहां खाली सूटकेस लेकर दौड़ते हैं लोग

कोलंबिया में लोग आधी रात को अपने घर से निकलते हैं, कभी सड़क पर, कभी घर के आस-पास. किसी को दौड़ते देखना मजेदार लगता है, लेकिन इसका मैसेज साफ है. आप अपनी जर्नी की तैयारी में हैं. यह रिवाज सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होता है, क्योंकि इसमें मजा, उत्साह और उम्मीद तीनों हैं.

न्यू ईयर रिवाज सफर की इच्छा को बढ़ाते हैं

हालांकि, खाली सूटकेस की दौड़ सबसे मजेदार है, दुनिया में और भी कई न्यू ईयर रिवाज हैं. स्पेन में लोग आधी रात को बारह अंगूर खाते हैं, हर अंगूर का मतलब है. अगले साल की एक इच्छा पूरी हो. यह दिखाता है कि नए साल में जो आप चाहते हैं, उसे पहले से तय कर लेना चाहिए.

