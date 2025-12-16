विज्ञापन
जॉर्डन में कुल कितने हिंदू रहते हैं? जहां पहुंचे हैं पीएम मोदी

Jordan Hindu Population: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की. जॉर्डन पहुंचते ही पीएम मोदी का भारतीय मूल के लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया.

जॉर्डन में हिंदू जनसंख्या

Jordan Hindu Population: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन दौरे पर पर हैं, जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचते ही भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया और नारे भी लगाए. इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों को वहां देखा गया. ऐसे में सवाल है कि आखिर जॉर्डन में कितने हिंदू रहते हैं और यहां सबसे ज्यादा संख्या किस समुदाय के लोगों की है. आइए जानते हैं कि जॉर्डन में हिंदुओं की कुल संख्या कितनी है, साथ ही बाकी धर्मों के आंकड़ों पर भी एक नजर डालेंगे. 

कितनी है हिंदू आबादी?

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के आंकड़ों के मुताबिक 2022 तक जॉर्डन की जनसंख्या 11 मिलियन (करीब 1.1 करोड़) थी. हिंदुओं की जनसंख्या की बात करें तो जॉर्डन में ये काफी कम है. जॉर्डन में हिंदू आबादी एक प्रतिशत से भी कम है. इसके अलावा बौद्ध, द्रुज और बहाई भी अल्पसंख्यक हैं और इनकी संख्या भी एक प्रतिशत से कम है.  

मुस्लिम बहुल देश है जॉर्डन

जॉर्डन एक मुस्लिम बहुल देश है, यानी यहां के ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं. अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन में लगभग सभी मुसलमान सुन्नी हैं, जिनकी जनसंख्या कुल आबादी का 97.1 प्रतिशत है. वहीं मुस्लिमों के बाद सबसे बड़ा समुदाय ईसाई समुदाय है, जो 2.1 प्रतिशत हैं. 

किसकी है सरकार?

जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय और उनका परिवार ही पूरी सत्ता संभालता है. किंग अब्दुल्ला दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में शामिल हैं. उनके पास 6 हजार करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है. कई कारों का कलेक्शन और तमाम तरह के पैलेस भी उनके पास हैं. राजा को अपने लोगों के लिए काम करने और सेना के साथ करीबी से जुड़े रहने के लिए जाना जाता है. 

भारत और जॉर्डन के बीच कई समझौते

भारत और जॉर्डन के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं. इनमें नई और नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन, पेट्रा–एलोरा ट्विनिंग एग्रीमेंट, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण और डिजिटल सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं. दोनों देश एक दूसरे के साथ कई तरह की चीजों को साझा करेंगे. 

