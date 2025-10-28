पाकिस्तान समेत ये देश रखते हैं तूफानों के नाम, जानें क्या होता है मोंथा का मतलब

Montha Cyclone Meaning: बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवाती तूफान ‘मोंथा' (Cyclone Montha) का असर दिखने लगा है. आंध्र प्रदेश के मचलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम में ये तूफान टकराने वाला है. बताया गया है कि इस चक्रवाती तूफान के टकराव के दौरान हवा की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. इसका असर ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु के भी कई इलाकों में दिखेगा. लोगों में इस तूफान के नाम को लेकर काफी दिलचस्पी है. साथ ही ये भी सवाल है कि ऐसे तूफानों के नाम कौन रखता है? आइए आपको इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

क्यों रखे जाते हैं तूफानों के नाम?

तूफानों के नाम रखने के पीछे का मकसद उन्हें लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाना होता है. कई सालों से ऐसे ही तूफानों के अलग-अलग नाम रखे जाते हैं. इससे उनकी पहचान और खतरे को लेकर लोगों को आसानी से आगाह कर दिया जाता है. इनके नाम काफी आसान रखे जाते हैं और ये अलग-अलग भाषा के होते हैं.

कौन रखता है तूफानों के नाम?

हिंद महासागर में चक्रवातों की निगरानी के लिए WMO-ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) बनाया गया. यही तय करता है कि तूफानों के नाम कैसे तय होंगे और कौन इन्हें रखेगा. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले तूफानों के नाम देने वाली टीम में पहले 8 देश शामिल थे. जिनमें- भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान श्रीलंका और थाईलैंड का नाम शामिल था. इन देशों ने जो पहली लिस्ट दी थी, उसमें 64 तूफानों के नाम शामिल थे. ये लिस्ट 2018 तक के तूफानों के नाम रखने के लिए काम आई थी.

2018 में WMO-ESCAP की एक और बैठक हुई और इसी बीच नाम रखने वाले देशों की लिस्ट में पांच नए देशों का नाम भी शामिल हो गया. यानी अब कुल 13 देश मिलकर तूफानों के नाम रखते हैं. इनमें - भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार और ओमान शामिल हैं. इनमें से हर देश ने 13 नाम सुझाए हैं, जो बोलने में काफी आसान और किसी भी तरह से विवादित नहीं होते हैं.

तूफान ‘मोंथा' का मतलब

चक्रवाती तूफान मोंथा का नाम थाईलैंड की तरफ से दिया गया है. इससे पहले अरब सागर में आए तूफान का नाम श्रीलंका ने रखा था, जिसे शक्ति चक्रवाती तूफान के नाम से जाना गया. थाईलैंड में मोंथा का मतलब सुगंध से भरा हुआ एक फूल होता है. इसी तरह से हर देश की बारी आती है जब उसके सुझाए गए नामों का इस्तेमाल कर चक्रवाती तूफानों का नामकरण किया जाता है.