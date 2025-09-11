विज्ञापन
Government Schemes Of India: स्वच्छ भारत से बेटी बचाओ तक: जानिए कब शुरू हुए देश के बड़े अभियान

प्रतियोगी परीक्षाओं में देश के सरकारी अभियानों की शुरूआत को लेकर सवाल पूछे जाते हैं. यहां कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं.

General knowledge : भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी. अब सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि देश की महत्वपूर्ण योजनाओं और अभियानों से जुड़े सवाल भी आपकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं. ये जानकारी न केवल आपकी परीक्षा की तैयारी को पुख्ता करेगी, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपकी समझ को भी बढ़ाएगी. क्योंकि, ये योजनाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ी हैं – चाहे वो स्वच्छता हो, बेटियों की शिक्षा, किसानों का कल्याण या सभी को आवास का सपना. आइए, आज हम देश के कुछ सबसे बड़े अभियानों को आसान शब्दों में समझते हैं, ताकि आपकी तैयारी भी मजबूत हो और आप एक बेहतर नागरिक भी बन सकें!

स्वच्छ भारत मिशन (2 अक्टूबर 2014)

गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की. इसका मकसद था साफ-सफाई को लोगों की आदत बनाना और पूरे देश को स्वच्छ बनाना. ये मिशन हर नागरिक से जुड़ा हुआ है.

डिजिटल इंडिया मिशन (1 जुलाई 2015)

ये योजना लोगों को ऑनलाइन सेवाओं और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए शुरू हुई. इसका लक्ष्य था भारत को डिजिटली मजबूत बनाना और हर नागरिक तक इंटरनेट की ताकत पहुंचाना.

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (22 जनवरी 2015)

इस अभियान की शुरुआत बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए हुई. मकसद था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और हर बेटी को पढ़ाई का मौका देना. ये अभियान पूरे देश में लोगों की सोच बदलने का काम करता है.

स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015)

देश के शहरों को और बेहतर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई. इसकी कड़ी में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट सिटीज बनाने पर काम किया जा रहा है.

अटल पेंशन योजना (9 मई 2015)

बुढ़ापे में भी किसी को पैसों की कमी न हो, इसके लिए ये योजना आई. खासकर उन लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. इससे उन्हें जीवन भर की आर्थिक सुरक्षा मिलती है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (20 नवंबर 2016)

हर भारतीय का अपना घर हो, इस सपने को पूरा करने के लिए ये योजना शुरू हुई. इसका लक्ष्य था, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ता और पक्का घर उपलब्ध कराना.

