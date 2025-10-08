CBSE की बड़ी पहल, अब स्कूल में ही JEE-NEET-CUET की कोचिंग कराने की तैयारी

CBSE Competitive Exam Coaching: क्या आपका बच्चा भी CBSE स्कूल में पढ़ता है, क्या आप भी महंगी-महंगी कोचिंग से परेशान हैं. अगर हां तो आपके लिए गुड न्यूज है. अब स्टूडेंट्स को JEE, NEET और CUET जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से कोचिंग संस्थानों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस दिशा में बड़ी पहल की है. इसके लिए स्कूल में ही सेंटर (Centre for Advanced Studies) खोलने की तैयारी में है.

स्कूल में पढ़ाई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी एक साथ

CBSE के सूत्रों के अनुसार, इन सेंटर में छात्रों को स्कूल की रेगुलर पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी मिलेगी. इसका मकसद है कि छात्र महंगी कोचिंग क्लासेज पर निर्भर न हों, बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में तालमेल बने और क्वालिटी गाइडेंस स्कूल लेवल पर ही मिले. एजुकेशन मिनिस्ट्री (Education Ministry) इस समय यह भी देख रही है कि जेईई और नीट के पेपर 12वीं के सेलेबस से कितने मिलते हैं, ताकि छात्र एक्स्ट्रा बर्डन के बिना तैयारी कर सकें.

एक्सपर्ट्स का क्या कहना है

स्कूलों के प्रिसिंपल्स के अनुसार, अगर सीबीएसई की यह पहल शुरू होती है तो छात्रों को बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बैलेंस बनाने में आसानी होगी. ज्यादातर टीचर्स का भी यही मानना है कि इससे शिक्षा की समानता और गुणवत्ता में सुधार आएगा.

कब से शुरू होगी क्लासेस

बोर्ड ने बताया कि जल्द ही इसका रोडमैप और संचालन प्रक्रिया सभी स्कूलों को भेज दी जाएगी. नया एकेडमिक सेशन शुरू होने के साथ ही योजना लागू होने की संभावना है. इससे अभिभावकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. इससे स्कूलों में मॉक टेस्ट, ऑनलाइन रीसोर्स और एक्सपर्ट्स टीचर्स की क्लासेज भी आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्र एग्जाम पैटर्न और कठिनाइयों से पूरी तरह से जान सकेंगे.

