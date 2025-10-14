KBC में रामायण के इस सवाल पर फंस गया वायरल हो रहा बच्चा, जानें कब आता है कौन सा कांड

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के 17वें सीजन का टेलीकास्ट चल रहा है. इसमें जूनियर केबीसी को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हाल ही में एक एपिसोड की क्लिप लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें गुजरात से आया इशित नाम का बच्चा काफी अलग तरीके से बात करते हुए नजर आया. इस बच्चे ने पहले चार सवालों का जवाब तो बिना ऑप्शन सुने ही दे दिया, लेकिन पांचवें सवाल में उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबा. ये सवाल रामायण को लेकर था, जिसका गलत जवाब देने के बाद इशित बिना कुछ जीते ही बाहर हो गया. ऐसे में आपको बताते हैं कि रामायण का कौन सा कांड कब आता है और इसमें कुल कितने कांड हैं.

बिग बी भी रह गए हैरान

इशित भट्ट नाम के 10 साल के बच्चे को जब केबीसी की हॉट सीट में बैठने का मौका मिला तो उसकी हाजिर जवाबी देखकर खुद बिग बी हैरान रह गए. बच्चे ने आते ही सीधे कहा कि वो नियम नहीं सुनना चाहता है और इसके बाद बिना कुछ सुने जल्दबाजी में जवाब देने लगा. इसी क्रम में जब पांचवा सवाल आया तो वो पहले तो फंसा, लेकिन फिर तपाक से उत्तर दे दिया. अबकी बार उसका कॉन्फिडेंस ही उसे डुबा गया और जवाब गलत निकला.

कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाने वाले सवाल कौन बनाता है? जानें क्या होता है पूरा प्रोसेस

रामायण से जुड़ा था ये सवाल

इशित से जो पांचवा सवाल पूछा गया वो था - वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? इसके जवाब में इशित ने इसे अयोध्या कांड बताया और कहा कि चार बार लॉक कर दिया जाए. बिग बी ने कई बार उससे पूछा कि क्या वाकई इसे लॉक करना है, फिर भी बच्चे ने कहा कि आप तुरंत कीजिए. इसके बाद बच्चे को जब पता चला कि इसका सही जवाब बाल कांड था तो उसका चेहरा लटक गया और वो शांत हो गया.

रामायण में कुल कितने कांड

वाल्मीकि रामायण में कुल सात कांड हैं, जिनमें भगवान श्रीराम के पूरे जीवन की कहानी बताई गई है. हर कांड की अपनी एक कहानी है, जिसे राम भक्त काफी पसंद करते हैं.