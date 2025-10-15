विज्ञापन

अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, KBC के वायरल वीडियो के बाद लोग हुए कनफ्यूज माफी क्यों मांग रहे बिग बी?

KBC के जूनियर एडिशन में इशित भट्ट नाम के एक कंटेस्टेंट ने कुछ इस तरह का बर्ताव किया कि उस एपिसोड की चर्चा अब हर तरफ है.

अमिताभ बच्चन ने क्यों मांगी माफी?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने चाहने वालों से माफी मांगी है. कौन बनेगा करोड़पति 17 के होस्ट अमिताभ उस एपिसोड के बाद से सुर्खियों में हैं, जिसमें केबीसी जूनियर में एक बच्चे ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था. इस घटना ने सोशल मीडिया पर दो गुट बना दिए कुछ लोग बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ उसकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं. इस बीच अमिताभ की नई पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस से माफी मांगी है.

माफी की वजह क्या है?

लोगों को शुरू में लगा कि अमिताभ की माफी का कनेक्शन केबीसी की उस घटना से हो सकता है, लेकिन उनकी पोस्ट ने सारी सिचुएश साफ कर दी.अमिताभ ने अपनी X पोस्ट में लिखा, “सबसे पहले, मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं, जिन्होंने 11 अक्टूबर को मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजीं और मुझे उनकी ओर से जवाब देने का मौका नहीं मिला. मेरा फोन अचानक खराब हो गया, जिसके चलते मैं किसी को जवाब नहीं दे पाया. आप सभी के प्रति मेरा हार्दिक आभार और ढेर सारा प्यार.”

जन्मदिन पर नहीं दे पाए जवाब

11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने अपना 83वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर दुनिया भर के उनके लाखों फैन्स ने सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और मैसेज के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दीं. लेकिन इस बार, हर साल की तरह अमिताभ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. कई फैंस ने सोचा कि शायद वह किसी कारण से नाराज या परेशान हैं. कुछ लोगों ने इसे केबीसी की घटना से भी जोड़ा. लेकिन उनकी पोस्ट ने साफ कर दिया कि माफी का कारण केवल तकनीकी खराबी थी.

फैंस का रिएक्शन

अमिताभ की इस पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में फैंस ने तरह-तरह के कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, “सर, आपके जन्मदिन पर इतने सारे मैसेज आए कि फोन भी जवाब दे गया!” एक ने कहा, “कोई बात नहीं सर, टेक्नोलॉजी तो बिगड़ती ही है. उम्मीद है आपका जन्मदिन शानदार रहा होगा.” एक फैन ने मजाक में लिखा, “मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मेरा फोन ही पुराना है, लेकिन आप भी पुराने फोन पर अटके हैं!”

