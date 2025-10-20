KBC ने इस बच्चे को बना डाला सेलिब्रिटी, दे चुका है 100 से ज्यादा इंटरव्यू, सफलता देख अमिताभ बच्चन भी हो गए हैरान

KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन इस वक्त चर्चा में है. हाल ही में शो के जूनियर एपिसोड में गांधीनगर, गुजरात से आए 10 साल के इशित भट्ट ने सबका ध्यान खींच लिया, लेकिन इस बार वजह कुछ अच्छी नहीं थी. इशित ने शो के दौरान अमिताभ बच्चन से ऐसे लहजे में बात की, जिसे दर्शकों ने बदतमीजी और ओवर कॉन्फिडेंस कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर एपिसोड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इशित के इस व्यवहार ने KBC के मंच पर एक अजीब सी खामोशी छोड़ दी थी लेकिन उसी मंच पर एक ऐसा बच्चा आया, जिसने अपनी मासूमियत और बातों से वो सारा माहौल खुशियों में बदल दिया.

ये भी पढ़ें: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के इस एक्टर ने छोड़ी एक्टिंग, बेच रहा है सोया चाप

Bro's Become Celebrity After KBC ???? pic.twitter.com/dTLx2vevqv — Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) October 16, 2025

किसी बच्चे ने जीता अमिताभ बच्चन का दिल

जी हां, बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाले अरुणोदय शर्मा की, जो साल 2021 में KBC 13 के स्टूडेंट स्पेशल एपिसोड में भी नज़र आ चुके हैं. उस वक्त अरुणोदय की हाजिरजवाबी, उनकी प्यारी मुस्कान और अमिताभ बच्चन की मिमिक्री ने सभी को दीवाना बना दिया था. और अब जब वे दोबारा KBC Junior के सेट पर पहुंचे, तो उन्होंने फिर वही जादू बिखेर दिया.

मजेदार शिकायत से हंसे बिग बी

जैसे ही अरुणोदय हॉट सीट पर बैठे, उन्होंने मुस्कुराते हुए बिग बी से कहा, 'सर, पिछले केबीसी के बाद मैं तो सेलिब्रिटी बन गया. सौ से ज्यादा इंटरव्यू देने पड़े, और हर बार नया सूट खरीदना पड़ा… कैमरे पर बार-बार वही सूट पहनता तो कैसा लगता'. उनकी ये मासूम शिकायत सुनकर अमिताभ बच्चन पहले तो सिर पकड़कर रह गए, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े. पूरा स्टूडियो तालियों और हंसी से गूंज उठा.

ऐसा बच्चा जिसे देखकर हर कोई मुस्कुराया

अरुणोदय शर्मा की बातों में बच्चों वाली शरारत भी थी और सलीका भी. उन्होंने अमिताभ बच्चन से बातचीत में वही पुरानी गर्मजोशी दोबारा लौटा दी, जो KBC के मंच की पहचान है. साल 2021 में उन्होंने न सिर्फ पहाड़ी डांस किया था, बल्कि बिग बी की आवाज़ और अंदाज की मिमिक्री करके भी खूब वाहवाही लूटी थी. शो के बाद उन्हें देशभर में पहचान मिली, कई फेमस पर्सनालिटीज़ से मुलाकात हुई और यहां तक कि उन्होंने राष्ट्रपति से भी मिलकर सबको चौंका दिया.