करण जौहर ने किया मेल मेनोपॉज का जिक्र, जानें ये आखिर होता क्या है?

Male Menopause: ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में तमाम बॉलीवुड सेलेब्स पहुंच रहे हैं. इस शो में उनसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं और निजी जिंदगी को लेकर भी खूब बात होती है. हाल ही में काजोल और ट्विंकल के इस टॉक शो में करण जौहर और जाह्नवी कपूर पहुंचे थे, जिन्होंने काफी दिलचस्प बातें कीं और उनके कई बयान खूब वायरल भी हुए. इस दौरान जब ट्विंकल खन्ना ने अपने मेनोपॉज की बात की तो करण जौहर ने कहा कि वो भी इससे गुजर रहे हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या पुरुषों में भी मेनोपॉज जैसा कुछ होता है? अगर ये होता है तो महिलाओं की तरह उनके शरीर में क्या बदलाव होते हैं. आइए इन तमाम सवालों का जवाब जानते हैं.

क्या बोले करण जौहर?

सबसे पहले ये जान लेत हैं कि करण जौहर ने मेनोपॉज को लेकर क्या कहा. दरअसल शो की होस्ट ट्विंकल खन्ना ने कहा कि वो इस समय पेरिमेनोपॉज से गुजर रही हैं. उनका वजन कम-ज्यादा हो रहा है और कई तरह के बदलाव हो रहे हैं. इसके बाद करण जौहर ने कहा कि मेनोपॉज सच है. मैं भी इसी से गुजर रहा हूं. करण की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और ट्विंकल पूछती हैं- क्या तुम्हें मेनोपॉज हो रहे हैं. इसके जवाब में करण हंसते हुए कहते हैं- 'मुझे भी हॉट फ्लैश चाहिए लेकिन वो आ नहीं रहे हैं.'

क्या होता है मेनोपॉज?

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेनोपॉज होता क्या है. दरअसल महिलाएं जब 45 या 50 साल की उम्र में पहुंच जाती हैं तो उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसे ही मेनोपॉज कहा जाता है. इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिनका कारण हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता है. ऐसे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन नाम के फीमेल हार्मोन्स का बनना कम हो जाता है. इसके साथ ही महिलाओं की प्रजनन शक्ति भी चली जाती है.

पुरुषों में भी होता है मेनोपॉज?

पुरुषों में भी मेनोपॉज हो सकता है, इसे मेल मेनोपॉज कहा जाता है. पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफी मात्रा में पाया जाता है. इस हार्मोन के बढ़ाने के लिए बाकी कुछ और हार्मोन्स काम करते हैं. जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है या फिर बंद हो जाता है तो इसे मेल मेनोपॉज कहा जाता है.

मेल मेनोपॉज में क्या होता है?

महिलाओं की ही तरह मेनोपॉज में पुरुषों को भी डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, सोचने की शक्ति में कमी, भूलने की आदत और पेट के चारों तरफ फैट जमने लगता है. आमतौर पर ये उन पुरुषों में देखा जाता है, जो खराब लाइफस्टाइल जीते हैं. इसके लिए कई लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेते हैं.

