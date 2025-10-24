ये है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बीयर, पूरी बोतल गटकने पर मौत पक्की!

शराब पीने का शौक कई लोगों को होता है, कुछ लोग इसे शौकिया तौर पर पीते हैं तो कुछ लोगों को इसकी लत लग जाती है. शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, इसकी जानकारी शराब की बोतल पर भी लिखी होती है. इसके बावजूद लोग खूब शराब पीते हैं. बीयर गटकने वालों की भी दुनिया में कमी नहीं है, कई देश ऐसे हैं, जहां बीयर ही सबसे ज्यादा पी जाती है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी बीयर के बारे में बता रहे हैं, जिसे अगर आपने बीयर समझकर पीने की गलती कर दी तो आपकी मौत हो सकती है.

बीयर में इतना होता है एल्कोहल

बीयर को लोग इसलिए भी पीते हैं, क्योंकि इसमें एल्कोहल की मात्रा शराब की तुलना में काफी कम होती है. आमतौर पर बीयर लाइट या स्ट्रॉन्ग होती हैं. लाइट बीयर में करीब 4 परसेंट एल्कोहल होता है, वहीं स्ट्रॉन्ग बीयर में इसकी मात्रा 8 या ज्यादा से ज्यादा 12 परसेंट तक होती है. अब अगर आपको हम ये बताएं कि एक बीयर ऐसी भी है, जिसमें 67 परसेंट से ज्यादा एल्कोहल होता है तो क्या आप यकीन करेंगे?

सबसे स्ट्रॉन्ग बीयर

दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बीयर का नाम स्नेक वेनम बीयर है, इसे स्कॉटलैंड में बनाया जाता है. इसका नाम में जरूर सांप का जहर है, लेकिन इसे सांप के जहर से तैयार नहीं किया जाता है. इसमें एल्कोहल की मात्रा 67.5 प्रतिशत तक होती है, जिसकी वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया है. कई देशों ने इस पर पाबंदी भी लगाई है. बता दें कि व्हिस्की, रम और वोदका में 40 से 52 प्रतिशत तक एल्कोहल होता है, ऐसे में ये एक बोतल शराब पीने से भी ज्यादा खतरनाक है. इस बीयर की एक बोतल की कीमत 10 से 15 हजार तक हो सकती है.

कब हो सकती है मौत?

स्नेक वेनम बीयर को अगर आप नॉर्मल बीयर समझकर पी गए तो आपकी मौत पक्की है, क्योंकि 67 प्रतिशत एल्कोहल शरीर में जाते ही तबीयत बिगड़ सकती है और तुरंत इलाज नहीं मिलने पर मौत हो सकती है. यही वजह है कि इस पर एक वॉर्निंग लेबल लगा होता है. साथ ही कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि एक बार में सिर्फ 35 से 40 एमएल ही सेफ लिमिट है.

