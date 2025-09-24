'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में पहुंचे सलमान और आमिर, भाईजान बोले- अब मैं एक पिता बनना चाहता हूं

प्राइम वीडियो के नए शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के पहले एपिसोड में बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे, सलमान खान और आमिर खान नजर आएंगे. एपिसोड में आमिर ने अपनी और सलमान की दोस्ती के बारे में खुलकर बात की. आमिर ने बातचीत में बताया कि उनकी और सलमान की दोस्ती तब शुरू हुई, जब सलमान उनके घर डिनर के लिए आए थे. आमिर ने बताया, "जब मैं अपनी पहली पत्नी रीना से तलाक के दौर से गुजर रहा था, तब सलमान पहली बार मेरे घर पर आए थे. उस दिन से मेरी और उनकी दोस्ती अच्छी हो गई. उससे पहले मुझे लगता था कि सलमान समय पर नहीं आते, खासकर 'अंदाज अपना-अपना' की शूटिंग के दौरान, जिससे हमें परेशानी होती थी."

आमिर ने यह भी स्वीकार किया कि वे पहले सलमान के प्रति बहुत आलोचनात्मक थे. उन्होंने कहा, "मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शुरू में मैं सलमान के बारे में बहुत जजमेंटल था. मैं बहुत सख्त था." वहीं, शो के दौरान सलमान ने भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया, "जब पार्टनर एक-दूसरे के साथ ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो मतभेद शुरू हो जाते हैं. दोनों को कहीं न कहीं दिक्कतें होने लगती हैं. मेरा मानना है कि पार्टनर को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में एक-दूसरे का साथ भी देना चाहिए."

इसके बाद आमिर ने जब उनसे रिलेशन के बारे में पूछा, तो सलमान ने इसका जवाब देते हुए कहा, "अगर रिश्ता नहीं चला, तो नहीं चला. अगर इन सब में कोई दोषी है, तो वो मैं हूं."इसके अलावा सलमान ने पिता बनने की इच्छा भी जाहिर की और कहा, "अब मैं एक पिता बनना चाहता हूं, वो मैं जल्द ही बनकर रहूंगा." 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की मेजबानी ट्विंकल खन्ना और काजोल कर रही हैं. यह शो 25 सितंबर से दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा. हर गुरुवार को नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा. इसमें विक्की कौशल, कृति सनोन, आलिया भट्ट, करण जौहर, गोविंदा, चंकी पांडे और कई मेहमान नजर आएंगे.