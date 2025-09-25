विज्ञापन

‘दर्द से तड़पता था, दुश्मन के साथ भी ना हो ऐसा’, सलमान ने अपनी बीमारी के बारे में किया खुलासा, छलक पड़े एक्ट्रेस के आंसू

इस बातचीत के दौरान सलमान ने ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से अपने लंबे संघर्ष के बारे में बात की, जिसे अक्सर असहनीय दर्द के कारण "आत्महत्या की बीमारी" कहा जाता है. इस खुलासे से काजोल की आंखों में आंसू आ गए.

Read Time: 3 mins
Share
‘दर्द से तड़पता था, दुश्मन के साथ भी ना हो ऐसा’, सलमान ने अपनी बीमारी के बारे में किया खुलासा, छलक पड़े एक्ट्रेस के आंसू
सलमान खान ने अपनी बीमारी के बारे में किया खुलासा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने प्राइम वीडियो के चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में अपनी बीमारी को लेकर भावुक खुलासा किया. इस शो में वह आमिर खान के साथ नजर आए. इस बातचीत के दौरान सलमान ने ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से अपने लंबे संघर्ष के बारे में बात की, जिसे अक्सर असहनीय दर्द के कारण 'आत्महत्या की बीमारी' कहा जाता है. इस खुलासे से काजोल की आंखों में आंसू आ गए. इस एपिसोड में सलमान ने उन दिनों की तकलीफ को याद किया. क्या कहा सलमान ने चलिए आपको बताते हैं.

उन दिनों की तकलीफ को याद करते हुए सलमान ने कहा, "आपको इसके साथ जीना सीखना होता है. कई लोग बाईपास सर्जरी, दिल की समस्याओं और दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं. जब मुझे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हुआ, तो दर्द ऐसा था...आप अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं चाहेंगे. मैंने इसे साढ़े सात साल तक सहा. दर्द हर 4-5 मिनट में होता था. मैं बातें कर रहा होता और ये अचानक आ जाता था." सलमान ने बताया कि साधारण खाना भी उनके लिए एक चुनौती बन गया था, उन्होंने कहा,  "मुझे नाश्ता करने में लगभग डेढ़ घंटा लग जाता था. मुझे दर्द सहना पड़ता था. बस खाना खत्म करने के लिए."

‘पहले लगा दांतों में है समस्या'

शुरुआत में, कई लोगों को लगा कि उनकी समस्या दांतों से जुड़ी है. सलमान ने बताया, "मैं लगभग 750 मिलीग्राम पेन किलर दवाएं ले रहा था, और उससे भी आराम नहीं मिल रहा था. उन्हें लगा कि यह दांतों की समस्या है. मुझसे पूछा गया कि दर्द कब कम होता है. मैंने जवाब दिया कि एक-दो ड्रिंक लेने के बाद यह थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ये वापस आ जाता है. तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह नसों की समस्या है."

2007 में चला बीमारी का पता

सलमान ने पहली बार पार्टनर (2007) की शूटिंग के दौरान ऐसा होने का पता लगाया. इलाज के बारे में बात करते हुए, सलमान ने बताया कि कैसे यह बीमारी कई मरीजों को निराशा की ओर ले जाती है. उन्होंने बताया आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित लोगों में है.

सलमान बोले- "बहुत से लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं. मैंने इसके बारे में इसलिए बोलना चुना क्योंकि बहुत से लोग इससे प्रभावित हैं. आजकल, इसका इलाज काफी आसान है. गामा नाइफ सर्जरी नाम की एक प्रक्रिया है, जिसमें चेहरे पर लगभग 8 घंटे तक स्क्रू लगाए जाते हैं. मैंने यह सर्जरी करवाई. जब मैं बाहर आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा दर्द 20-30% कम हो जाएगा. लेकिन  ईश्वर की कृपा से, यह पूरी तरह से गायब हो गया."


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Salman Khan Illness, Salman Khan News, Two Much With Kajol And Twinkle, Trigeminal Neuralgia
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com