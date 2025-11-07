विज्ञापन

फराह खान ने बताया सेट पर क्यों एक्टर्स के होते हैं अफेयर, ट्विंकल बोलीं- बड़ी उम्र वाले अफेयर छिपाने में...

फराह खान ने बोमन ईरानी के साथ साल 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म शिरिन फरहाद की तो निकल पड़ी के बारे में भी बात की. 

Read Time: 3 mins
Share
फराह खान ने बताया सेट पर क्यों एक्टर्स के होते हैं अफेयर, ट्विंकल बोलीं- बड़ी उम्र वाले अफेयर छिपाने में...
फराह खान और ट्विंकल खन्ना ने अफेयर को लेकर कही ये बात
नई दिल्ली:

फराह खान, हाल ही में टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल शो के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आईं, जिसमें उन्होंने सेट पर एक्टर्स के अफेयर होने का मजेदार कारण बताया, जो कि वह मानती हैं. कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर ने याद किया कि उनकी फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी, जिसमें वह बोमन ईरानी के साथ नजर आई थीं. उसने उन्हें एहसास करवाया. अपने साल 2012 में एक्टिंग डेब्यू की बात करते हुए फराह खान ने कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों किया. मुझे लगता है कि मैं फालतू थी और बोमन ने मुझे कॉल किया. संजय लीला भंसाली मेरे घर पर आए और कहा, मैं सेट पर रोजाना आउंगा. बोमन के साथ काम करना अच्छा था. 

फराह खान ने बताया क्यों एक्टर्स का सेट पर होता है अफेयर

आगे वह कहती हैं, मैं एक एक्टर बन गई और तब मैंने फैसला किया कि यह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है. मुझे इससे नफरत थी. आपको सिर्फ बैठना और इंतजार करना होता है. मैंने बोमन से कहा, अब मैं जानती हूं कि सेट पर लोगों के अफेयर क्यों होते हैं क्योंकि वह बोर हो रहे होते हैं. 

ट्विंकल खन्ना ने कहा- बड़ी उम्र वालों के लिए अफेयर छिपाना आसान होता है

फराह खान के अलावा काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो के लेटेस्ट एपिसोड में अन्नया खान भी पहुंची थीं. जहां ट्विंकल खन्ना ने शो के एक सेगमेंट में कहा कि  बड़ी उम्र वालों के लिए अफेयर छिपाना आसान होता है. उन्होंने आगे कहा, बड़ी उम्र के लोग अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस होती है. इस बात पर काजोल राजी नहीं होती और कहती हैं, मुझे लगता है कि कम उम्र के लोग अपनी जिंदगी की बातें और अफेयर छुपाने में अच्छे होते हैं. इस पर अनन्या कहती हैं, सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ बाहर आ ही जाता है. इस पर फराह कहती हैं, कम उम्र के लोग सब पोस्ट कर देते हैं. यहां तक कि वह प्यार भी नहीं करते तब भी. 

गौरतलब है कि करण जौहर और जान्हवी कपूर के एपिसोड में ट्विंकल खन्ना का अफेयर पर कहा गया बयान चर्चा में आ गया था. 

ये भी पढ़ें- एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ट्विंकल खन्ना ने कहा- रात गई बात गई, जान्हवी, काजोल और करण जौहर का रिएक्शन वायरल

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Affairs, Actors Affairs,  Farah Khan, Two Much With Kajol And Twinkle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com