कितने दिन में बनकर तैयार हो जाती है एक नई कार? जान लीजिए जवाब

आज के दौर में जब हम शोरूम से नई कार खरीदते हैं तो अक्सर मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये चमचमाती कार बनती कैसे है? इसे तैयार होने में कितना समय लगता है. देखने में भले ही कार एक दिन में बनकर तैयार लगती हो, लेकिन इसके पीछे एक लंबी और बेहद दिलचस्प प्रक्रिया छुपी होती है. एक नई कार को डिजाइन करने से लेकर उसे सड़क पर चलने लायक बनाने तक कई स्टेप्स से गुजरना पड़ता है. फैक्ट्री में मशीनों और इंसानों की टीम मिलकर दिन रात काम करती है. हर छोटी से छोटी चीज की जांच होती है ताकि कस्टमर तक परफेक्ट कार पहुंचे. ऐसे में सवाल यही है कि एक नई कार बनने में आखिर कितने दिन लगते हैं.

कार डिजाइन से शुरुआत (Car Designing Process)

किसी भी नई कार की कहानी डिजाइन से शुरू होती है. कार कंपनी पहले यह तय करती है कि कार का लुक, फीचर्स और टेक्नोलॉजी कैसी होगी. डिजाइन और रिसर्च में कई महीने से लेकर सालों तक का वक्त लग सकता है. हालांकि यह समय सीधे कार बनाने के दिनों में नहीं गिना जाता, लेकिन यह सबसे जरूरी स्टेप होता है.

फैक्ट्री में असेंबली का काम (Car Assembly Line)

जब डिजाइन फाइनल हो जाता है तब कार फैक्ट्री में बनना शुरू होती है. आमतौर पर एक कार को असेंबली लाइन पर पूरी तरह तैयार होने में 18 से 30 घंटे का समय लगता है. इस दौरान कार की बॉडी, इंजन, टायर, वायरिंग और इंटीरियर को जोड़ा जाता है. अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग काम होता है.

पेंट और फिनिशिंग (Painting And Finishing)

कार की बॉडी तैयार होने के बाद उसे पेंट किया जाता है. पेंटिंग और सूखने की प्रक्रिया में करीब 1 से 2 दिन का समय लग सकता है. इसके बाद कार को पॉलिश और फिनिशिंग दी जाती है ताकि उसका लुक शानदार दिखे.

क्वालिटी चेक और टेस्टिंग (Quality Check And Testing)

तैयार कार को सीधे बाजार में नहीं भेजा जाता. पहले इसकी पूरी जांच होती है. ब्रेक, इंजन, सेफ्टी फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को टेस्ट किया जाता है. इस प्रक्रिया में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है.

कुल मिलाकर कितना समय लगता है (Total Time To Make A Car)

अगर केवल फैक्ट्री में बनने की बात करें तो एक नई कार लगभग 2 से 4 दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाती है. लेकिन डिजाइन, प्लानिंग और टेस्टिंग को जोड़ दें तो यह प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है.

