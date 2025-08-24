देश में बनी इलेक्ट्रिक कार 100 देशों की सड़कों पर मचाएगी धूम, दुनिया देखेगी 'आत्मनिर्भर भारत' की ताकत...

विज्ञापन
पीएमओ के मुताबिक, "ये ऐतिहासिक पहल, प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को आगे बढ़ाने में अहम है. साथ ही ये भारत के ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में देश की ताकत को दिखाती है."

भारत की ताकत अब दुनिया देखने जा रही है, क्योंकि भारत की कार दुनिया के 100 देशों की सड़कों पर धूम मचाएगी. दरअसल भारतीय कार कंपनी मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार E-विटारा को 100 देशों में ए्क्सपोर्ट किया जाएगा. इसके लिए पीएम मोदी 26 सितंबर 2025 के दिन इस कार की असेंबली लाइन को लॉन्च करेंगे. मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार E-विटारा पूरी तरह से भारत में बनी हुई है.

सुजुकी मोटर्स बनेगा भारत के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब

इस लॉन्च के साथ ही सुजुकी मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा. दरअसल इसकी जानकारी पीएमओ की तरफ से दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बनी इस बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट यूरोप और जापान जैसे 100 विकसित देशों को किया जाएगा.

पीएमओ के मुताबिक, "ये ऐतिहासिक पहल, प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को आगे बढ़ाने में अहम है. साथ ही ये भारत के ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में देश की ताकत को दिखाती है."

पीएम करेंगे हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के प्रोडक्शन की शुरूआत

इसके अलावा अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और अहम पहल की शुरुआत करेंगे. 26 अगस्त को पीएम टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के प्रोडक्शन की भी शुरूआत करेंगे. ये तोशिबा, डेंसो और सुजुकी कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है. इसके जरिए भारत में अब 80% से ज्यादा बैटरी का प्रोडक्शन किया जा सकेगा.

इसके अलावा पीएमओ ने बताया है कि, "प्रधानमंत्री 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की नई रेल परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे, जिसमें 530 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 65 किलोमीटर लंबी महेसाणा-पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण, 37 किलोमीटर लंबी कलोल-कडी-कटोसन रोड रेल लाइन और 860 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 40 किलोमीटर लंबी बेचराजी-रानुज रेल लाइन शामिल हैं".

