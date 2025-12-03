विज्ञापन
गुरलाल बराड़ से लेकर विक्की मिद्दूखेड़ा तक, लॉरेंस बिश्नोई के इन करीबियों की हो चुकी है हत्या

Gangster Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार एक्टिव है और कई हत्याओं को अंजाम दे रही है. इसी बीच बिश्नोई के करीबी रहे इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

गुरलाल बराड़ से लेकर विक्की मिद्दूखेड़ा तक, लॉरेंस बिश्नोई के इन करीबियों की हो चुकी है हत्या
लॉरेंस बिश्नोई के इन करीबियों की हत्या

Gangster Lawrence Bishnoi: कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग का आतंक अब भी बरकरार है. पिछले कुछ सालों में जिन मशहूर लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, उनमें से ज्यादातर में इसी गैंग का नाम सामने आया. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बाकी गैंगस्टर्स का भी 36 का आंकड़ा रहा है, यही वजह है कि अब तक बिश्नोई के कई करीबियों की हत्या हो चुकी है. हाल ही में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की भी चंडीगढ़ में हत्या की गई, जिसे बिश्नोई का करीबी दोस्त माना जाता था. हालांकि इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ सामने आया है. ऐसे में आज हम आपको बिश्नोई के उन करीबियों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी पिछले कुछ सालों में हत्या कर दी गई. 

दोस्त पैरी को क्यों मारा?

इंद्रप्रीत सिंह, जिसे पैरी के नाम से जाना जाता था, उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही मौत के घाट उतार दिया. अब सवाल है कि लॉरेंस ने अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया? इसका सीधा लिंक गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के बीच हुई दुश्मनी के साथ जोड़ा जा रहा है. बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ के अलग होने के बाद पैरी उसके साथ संपर्क में था और यही बात बिश्नोई गैंग को खटक रही थी. यही वजह है कि अब गोल्डी बराड़ ने इस हत्या का बदला लेने की बात कही है. 

लॉरेंस बिश्नोई के इन करीबियों की हुई हत्या

गुरलाल बराड़: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे करीबी गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को 2020 में गोलियों से भूनकर मार दिया गया था. एक मॉल के बाहर जब गुरलाल बराड़ अपनी कार में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने आकर उस पर गोलियां चलाईं और हत्या कर दी. इस हत्या के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इस हत्याकांड ने पूरे पंजाब का माहौल गरम कर दिया था.

विक्की मिद्दुखेड़ा: अकाली दल के युवा नेता विक्की मिद्दुखेड़ा और लॉरेंस बिश्नोई के बीच गहरी दोस्ती थी, कॉलेज के दिनों से ही दोनों काफी करीबी थे. अगस्त 2021 में मोहाली के सेक्टर 70 में विक्की मिद्दुखेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बंबीहा गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. इसके बाद से ही बिश्नोई और बंबीहा गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए. लॉरेंस बिश्नोई ने इसका बदला एक साल बाद 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लिया, उसका दावा था कि सिद्धू के तार बंबीहा गैंग से जुड़े थे.  

इंद्रपीत सिंह उर्फ पैरी: गुरलाल बराड़ और मिद्दुखेड़ा के बाद अब इंद्रपीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या हुई है. पैरी और लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ के सेक्टर-10 में स्थित डीएवी कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे. दोनों ने साथ ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और फिर जुर्म की दुनिया में भी कदम रखा. इंद्रपीत सिंह भी कई बार जेल जा चुका था और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी. 

