IND vs SL: श्रीलंका के स्पिन अटैक के सामने टीम इंडिया बनाएगी अभेद किला, मुरली कार्तिक ने समझाया पूरा गेम प्लान

Team India Strategy vs Sri Lanka Spin Attack: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज के आगाज में अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है, टीम इंडिया के सामने चुनौती है की कैसे WTC 2026 के लिहाज से बेहद ही अहम सीरीज के लिए रणनीति बनाई जाये और पहली बार श्रीलंका दौरे पर बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज में कप्तानी कर रहे शुभमन गिल इस मौके को टीम के हित में भुना पाएंगे, इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए टीम जरूर अपनी तैयारी कर रही होगी लेकिन इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक का मानना ​​है कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत के स्पिन अटैक के लिए बहुत अहम होगी.

रवींद्र जडेजा अपने करियर के आखिरी दौर में हैं और टीम कुलदीप यादव और मानव सुथार जैसे खिलाड़ियों से उम्मीद कर रही है कि वे आगे आएं और रेड-बॉल स्पिन-बॉलिंग यूनिट के अगले दौर को आकार दें.

मीडिया के साथ एक वर्चुअल बातचीत में कार्तिक ने कहा कि यह सीरीज़ भारत के स्पिन अटैक के लिए अहम है क्योंकि रवींद्र जडेजा अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं. उन्होंने अफ़गानिस्तान के खिलाफ मानव सुथार के प्रदर्शन की तारीफ़ करते हुए कहा कि युवा स्पिनर ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वह भारत के रेड-बॉल भविष्य के लिए अहम हो सकते हैं. गौरतलब है कि जून में अफ़गानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारत के लिए अपने डेब्यू मैच में सुथार ने सात विकेट लिए थे.

कार्तिक ने कहा, "स्पिन के नज़रिए से यह बहुत अहम है, क्योंकि रवींद्र जडेजा, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, अब अपने करियर के आखिरी दौर में हैं. इसलिए, उस नज़रिए से, मानव सुथार जिस तरह से टीम में आए और अफ़गानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जैसी बॉलिंग की, वह किसी भी ऐसे पुराने स्पिनर के लिए बहुत सुखद था जिसने भारतीय क्रिकेट को देखा या समझा है. तो, उस नज़रिए से, रेड-बॉल क्रिकेट के नज़रिए से, मानव सुथार बहुत अहम थे."

कार्तिक ने कहा कि कुलदीप यादव भारत के लिए मैच-विनर रहे हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट क्रिकेट में लगातार खेलने का मौका नहीं मिला है. रवींद्र जडेजा के करियर के आखिरी दौर में होने के कारण, उनका मानना ​​है कि यह देखना बाकी है कि क्या कुलदीप भारत के अगले स्पिन लीडर के तौर पर उभर सकते हैं. "देखिए, कुलदीप यादव भारत के लिए मैच जिताने वाले खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब रोहित शर्मा कप्तान और राहुल द्रविड़ कोच थे, तब हालात अलग थे और अब उन्हें वैसा मौका नहीं मिल रहा है.

इंग्लैंड में जो हुआ, उसे याद करें तो उन पांच टेस्ट मैचों के दौरान हर कोई यही पूछता रहा कि कुलदीप कहां हैं? कुलदीप कहां हैं? और कुलदीप नहीं खेले; वह बाहर बैठे रहे. इसलिए इस नज़रिए से यह बहुत अहम है खासकर अब जब रवींद्र जडेजा अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं कि क्या वह लीडर होंगे या कोई और? क्योंकि जैसा कि आपने सही कहा, यह बहुत मुश्किल काम है," उन्होंने कहा.

कार्तिक ने भारत के मौजूदा बदलाव के दौर पर ज़ोर देते हुए कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के जाने के बाद टीम के सामने उनकी जगह भरने की बड़ी चुनौती है. उन्होंने अनुभवी स्पिनरों के योगदान की भरपाई करने की चुनौती पर भी ज़ोर दिया और कहा कि श्रीलंका सीरीज़ से यह तय हो सकता है कि क्या कुलदीप यादव भारत के स्पिन लीडर के तौर पर उभर सकते हैं.

"भारतीय टीम कुछ समय से बदलाव के दौर से गुज़र रही है. जिन खिलाड़ियों की जगह हमें भरनी है, उन्हें देखिए: रोहित, विराट रिटायर हो रहे हैं. रोहित नहीं हैं, पुजारा और अजिंक्य रहाणे टीम से बाहर हैं. हम बहुत सारे रनों की बात कर रहे हैं. तो, उनकी जगह भरना और साथ ही स्पिन का जिम्मा संभालना... अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के बाद रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने जितने विकेट लिए हैं, उन्हें देखिए टीम मैनेजमेंट की ज़रूरत के हिसाब से उनमें से कोई एक हमेशा खेलता रहा है. तो, उनकी जगह लेना बहुत बड़ी बात है. क्या कुलदीप यादव लीडर बन सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें इस सीरीज़ के दौरान पता चल जाएगा, क्योंकि यह बहुत अहम है," कार्तिक ने कहा.

कार्तिक ने कहा कि श्रीलंका का दौरा भारत के लिए बहुत अहम है न सिर्फ़ स्पिन के विकल्पों को परखने के लिए, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए भी, खासकर टेस्ट क्रिकेट में टीम के हालिया संघर्ष को देखते हुए. उन्होंने कहा, "यह दौरा बहुत अहम है, और यह सिर्फ़ स्पिनरों के नज़रिए से ही नहीं, बल्कि WTC के लिहाज़ से भी ज़रूरी है. अगर हम टेस्ट क्रिकेट को लेकर गंभीर हैं, तो हमें यह देखना होगा कि हम अभी पांचवें नंबर पर हैं; हाल के समय में रेड-बॉल क्रिकेट में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है - यह बात सभी जानते हैं और इसके बारे में काफी चर्चा भी हुई है."

पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त के बीच गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सीरीज़ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल का हिस्सा है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत अभी वर्ल्ड WTC स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है; टीम ने नौ मैचों में चार जीत और चार हार दर्ज की हैं और उसका पॉइंट्स परसेंटेज (PCT) 48.150 है.