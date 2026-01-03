क्या हर फ्लाइट में बैठा होता है एक NSG कमांडो? जानें क्या होते हैं स्काई मार्शल

Flight Security Fact in India: जब हम फ्लाइट से सफर करते हैं, तो एयरपोर्ट पर चेक-इन से लेकर प्लेन के अंदर बैठते तक कड़ी सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरते हैं. फ्लाइट में पैसेंजर्स को किसी तरह की प्रॉब्लम्स न हो, उनकी सेफ्टी बनी रहे और किसी तरह के अनजान खतरों से बचा जा सके, इसके लिए एविएशन मिनिस्ट्री ने कई नियम बनाए हैं. अक्सर कहा जाता है कि इंडियन एयरलाइंस में पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष ट्रेनिंग वाले कमांडो मौजूद रहते हैं. इन्हें स्काई मार्शल के नाम से जानते हैं. आइए जानते हैं कि ये कौन होते हैं, क्या उनका हर फ्लाइट में होना अनिवार्य है और उनका असली काम क्या है.

स्काई मार्शल कौन होते हैं

स्काई मार्शल (Sky Marshal) उन सुरक्षा अधिकारियों को कहते हैं, जो हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट में अवैध या खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात होते हैं. इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. ये फ्लाइट में सीक्रेट तौर पर तैनात होते हैं और आम पैसेंजर्स की तरह दिखते हैं. इन्हें हाई-एंड फायरिंग और काउंटर-हाइजैकिंग ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन कर सकें, क्रू-मेंबर्स और पैसेंजर्स के साथ मिलकर खतरे का तुरंत आकलन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Bihar STET Result: इंतजार हुआ खत्म, इस दिन जारी होगा STET का रिजल्ट, तारीख आई सामने

NSG (National Security Guard) एक फेडरल काउंटर-टेररिस्ट कमांडो फोर्स है, जिसे 1984 में आतंक और हाइजैकिंग जैसी गंभीर घटनाओं से निपटने के लिए बनाया गया. SAG (Special Action Group) के 52 कमांडो सेना से चुने जाते हैं और उन्हें काउंटर-हाइजैक ऑपरेशन, तत्काल एक्शन और हवाई जहाज में सुरक्षा संकट नियंत्रण की ट्रेनिंग दी जाती है. स्काई मार्शल वही कमांडो हैं, जो फ्लाइट में आम यात्री की तरह बैठते हैं, लेकिन उनके पास छिपा हुआ हथियार और खास गैजेट्स होते हैं. उनका काम हाइजैकर या किसी खतरे को तुरंत खत्म करना और पैसेंजर्स की सुरक्षा करना है.

स्काई मार्शल किस फ्लाइट में होते हैं

स्काई मार्शल हमेशा हर फ्लाइट पर नहीं होते हैं. ये आमतौर पर पश्चिमी भारत जाने वाली फ्लाइट्स पर पहले तैनात थे. पिछले दशक में इनका दायरा बढ़ा और अब कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी तैनात होते हैं. उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय होती है, सिर्फ पायलट (PIC) को ही पता होता है.

ये भी पढ़ें- भारतीय ट्रेनों के अलग-अलग रंग क्यों होते हैं? हर कोच के पीछे छिपा है खास मतलब