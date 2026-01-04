विज्ञापन

Bihar STET Result: इस दिन जारी होने वाला है STET का रिजल्ट, तारीख आई सामने

BSB STET 2025 परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 तक आयोजित की गई थी. जो कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा थी. पेपर 1 उन कैंडिडेट्स के लिए था जो क्लास 9 और 10 के टीचर बनना चाहते हैं. पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए था जो  11 और 12 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं.

BSEB के अनुसार जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50 परसेंट मार्क्स लाने होंगे.

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB), बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 के रिजल्ट 5 जनवरी को घोषित करेगा. बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने इसकी जानकारी दी. नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुए थे, वे रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लें और डाउनलोड कर लें. ये एग्जाम उन कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स (क्लास 9-10) और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स (क्लास 11-12) के लिए टीचर बनना चाहते हैं.

क्या है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया

BSEB के अनुसार जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50 परसेंट मार्क्स लाने होंगे. पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट के लिए 45 परसेंट मार्क्स लाना अनिवार्य है. जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों (PwBD) के लिए क्वालिफाइंग मार्क 40 परसेंट रखा गया है.

बिहार STET रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें 

  1. रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाना होगा.
  2. बिहार STET स्कोरकार्ड 2025' का लिंक नतीजे जारी होने के बाद एक्टिव हो जाएगा. जिसपर क्लिक करना होगा.
  3. लिंक पर क्लिक करते ही एक नई लॉगिन विंडो खुलेगी.
  4. एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालें
  5. रिजल्ट देखने के लिए सबमिट पर क्लिक करें

बता दें BSB STET 2025  परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 तक आयोजित की गई थी. जो कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा थी. पेपर 1 उन कैंडिडेट्स के लिए था जो 9 और 10 कक्षा के टीचर बनना चाहते हैं. पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए था जो  11 और 12 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं.

