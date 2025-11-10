विज्ञापन
कितना खतरनाक होता है अमोनियम नाइट्रेट? जानें RDX से कितना ज्यादा ताकतवर

Ammonium Nitrate: अमोनियम नाइट्रेट आसानी से मिलने वाला एक विस्फोटक है, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है. इससे कोई भी बड़ा धमाका किया जा सकता है.

Ammonium Nitrate: हरियाणा के फरीदाबाद में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. यहां एक डॉक्टर के घर से पुलिस को हथियारों और विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद हुआ है. इस खबर के सामने आते ही, पूरे देशभर में अलर्ट है और एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं. पहले बताया जा रहा था कि घर में बरामद हुआ विस्फोटक RDX है, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि ये अमोनियम नाइट्रेट है, जिसकी मात्रा 300 किलो से ज्यादा बताई जा रही है. अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है और कैसे इससे बड़ा धमाका किया जा सकता है. 

क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट?

अमोनियम नाइट्रेट (NH_4 NO_3)  एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय केमिकल कंपाउंड है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है. उर्वरक के तौर पर नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में किया जाता है. खनन उद्योग के लिए विस्फोटक तैयार करने के लिए भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है. एक सिंथेटिक पाउडर होता है, जिसे अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनाया जाता है. दुनियाभर के कई देशों में इसका उत्पादन होता है, सबसे खास बात ये है कि ये सस्ता भी होता है. 

कितना खतरनाक है अमोनियम नाइट्रेट?

इस केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल सेना और आतंकवादी भी खूब करते हैं. साल 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में इसी का इस्तेमाल कर धमाके किए गए थे, जिसने इतनी तबाही मचाई कि देखने वालों की रूह कांप गई. इस घटना में दो टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था. इस धमाके में 168 से ज्यादा लोग मारे गए थे. बेरूत में भी 2020 में अमोनियम नाइट्रेट के एक जखीरे में जोरदार धमाका हुआ था. यहां इसकी मात्रा करीब तीन हजार टन थी. 

आग के संपर्क में आते ही इसमें तेज विस्फोट हो सकता है और ये इतना ताकतवर होता है कि आसपास की चीजों को कुछ ही सेकेंड में उड़ा सकता है. सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट से दो से तीन किलोमीटर तक तबाही मच सकती है, इसकी मात्रा ज्यादा हो तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है. 

