कश्मीर के पुलिस थाने में कैसे फट गया अमोनियम नाइट्रेट? जानें कब होता है इसमें विस्फोट

Kashmir Nowgam Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद अमोनियम नाइट्रेट का कहर कश्मीर के नौगाम में देखने को मिला है. यहां पुलिस थाने में रखा विस्फोटक अचानक मौत का सामान बन गया और वहां मौजूद करीब 10 लोगों की मौत हो गई. वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. इसे लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये धमाका हुआ. अब तक इसमें किसी भी तरह की साजिश या फिर लापरवाही की बात सामने नहीं आई है. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अमोनियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल खेती में भी होता है, वो आखिर कैसे इतना खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट कब खतरनाक होकर बम बन सकता है.

पुलिस थाने में कैसे हुआ धमाका?

पुलिस स्टेशन के अंदर रखे विस्फोटक से पिछले दो दिन से सैंपल लिए जा रहे थे और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही थी. सैंपल लेते वक्त अचानक इसमें धमाका हो गया और पूरा थाना राख में तब्दील हो गया. लोगों को धमाके से लगा कि ये कोई आतंकी हमला है, हालांकि बाद में साफ हुआ कि थाने के अंदर ब्लास्ट हुआ है.

क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट?

अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद और गंदहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है. इसका रासायनिक फॉर्मूला NH4NO3 है. नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है. ये पानी में घुलनशील होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कृषि गतिविधियों में होता है. दुनियाभर में इसका खूब प्रोडक्शन होता है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है. इसे कई फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल किया जाता है. ये अगर शुद्ध रूप में होता है तो इससे खतरा काफी कम होता है.

Delhi Blast Case: अफजल गुरु से लेकर ओसामा बिन लादेन तक, इतने पढ़े-लिखे थे ये खतरनाक आतंकी

विस्फोटक कैसे बन जाता है?

अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खनन में भी खूब किया जाता है, किसी जमीन के हिस्से को तोड़ने या फिर पत्थरों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. अमोनियम नाइट्रेट के शुद्ध रूप में अगर बाहरी कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो ये बेहद खतरनाक हो जाता है. ऐसा करने पर ये ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है. इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होती है, उतना ज्वलनशील हो सकता है.

आग के संपर्क में लाने पर अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो सकता है.

जानबूझकर किसी ईंधन या अन्य विस्फोटक पदार्थों के साथ मिलाकर इसमें विस्फोट किया जाता है.

अमोनियम नाइट्रेट में तेल मिलाने पर अमोनियन नाइट्रेट फ्यूल ऑयल (ANFO) बनता है. इसी का इस्तेमाल खनन में होता है.

आतंकी अमोनियन नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करके ही इसे सस्ता और बेहद घातक बम बना देते हैं.

स्टोर करने का तरीका

कई बार देखा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करके रखा गया था और अचानक धमाका हो गया. बेरूत में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. इसके कई कारण हो सकते हैं.